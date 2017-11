Nuevos Premios para el Ballet Eluney

El fin de semana pasado, el Ballet Eluney viajó a Larroque al 5º Certamen Nacional de Danzas. Fueron 38 bailarines y los acompañantes, quienes conformaron una delegación de 65 personas que durante 48 horas disfrutaron de un bello paisaje y de una excelente competencia de danzas folkloricas con un nivel pocas veces visto.

Se presentó el conjunto estilizado de los adultos mayores, el cual a pesar de haber tenido poco tiempo de ensayo dio sus frutos como así también cada uno de lo presentado.

Campana, a través del Ballet Eluney, se alzó con 10 premios. En la Categoría Adultos Mayores obtuvo el 2º lugar en PDT y en C. D. Estilizada. En la categoría juvenil, el 1º en PDE; el 3º en SMN y el 3º en PDT. Finalmente en la categoría Mayor, el 2º en CDE; el 2º en C. Malambo; y el 3º en C. Femenino. Además, obtuvo Mención Especial en S.M.N y PDE.

"Una vez más hay que destacar la calidad de los bailarines de Eluney, quienes siguen en las competencias, además de realizar otros eventos y encuentros para la familia. Hay que destacar y agradecerles a la Municipalidad de Campana, a Eduardo Zorzabal, a los choferes Cristian y Claudio, a cada uno de los papas que hicieron el aguante, a María y Mirta, quienes siempre están y por sobre todo al Profesor José Basconsello, quien trabaja denodadamente para que el grupo crezca y siga cosechando éxitos a través de las coreografías que realiza para cada una de las parejas, conjuntos y solistas", destacaron desde el Ballet.

"Además felicitarlo porque siempre Eluney es resaltado por su vestuario, el cual también es un diseño de José", agregaron.

A su vez, el Ballet Eluney recordó que el sábado 11 se realizará una Gran Peña Folklórica y que el 25 será "otra noche mágica para festejar el XXIV Aniversario del Ballet".