El sonido del encuentro

CONTACTO Para contactar a Estudio 4 se puede llamar al teléfono (3489) 572292, visitar el Facebook estudio4campana o escribir un email a estudio4campana@gmail.com Facundo Bougnet Olivera cuenta su experiencia de administrar Estudio 4, espacio que se inició como estudio para ensayos y grabaciones hace más de 15 años y hoy, gracias a su impronta, brinda todo tipo de servicios y productos asociados. Ahí, donde empieza la calle Del Pino, Estudio 4 hace más de 15 años fue uno de los pioneros en la ciudad en ofrecer una sala profesional de ensayos y grabaciones. Hoy, a pesar de haber más jugadores en el mercado, no sólo sigue estando entre los preferidos de los músicos locales, sino que continúa marcando tendencia a partir de haber diversificado sus servicios. Y eso es rasgo diferenciador. A sus amplias y equipadísimas instalaciones, se suman detalles pensados para que la experiencia de pasar por Estudio 4 sea diferente como por ejemplo, un stock de emergencia cuerdas, palillos, púas, correas, cables, pilas y todo lo que necesita un músico "para salir del paso" en caso de una inesperada rotura y del tan frecuente "olvido", o directamente mediar como facilitador en la compra-venta de instrumentos entre músicos, por citar algunos ejemplos. En este tipo de detalles se nota la vocación y el profundo conocimiento del rubro que tiene el administrador del lugar, Facundo Bougnet Olivera (31): "Desde joven hago música, siempre estuve en bandas auto-gestionadas y eso me llevó a tener que aprender de todo un poco. Siempre de menor a mayor y desde un lugar bastante humilde pero con mucha garra", explica. Dos motivos fueron claves para conformarse, meterse de lleno en este camino y que sea un oficio; uno, como él define, "cruzarse gente grosa y con experiencia que enseñó, ayudó y actualmente ayuda". Y el otro punto fue recibirse como Técnico en Gestión Cultural en el Instituto 15: "la carrera me hizo darle otro enfoque a un montón de cuestiones relacionadas a lo organizativo", asegura. SINERGIA Y ENCUENTRO El estudio existe hace más de 15 años y hace 7 que Facundo trabaja en el lugar "que ya contaba con bastante prestigio en la zona". Hace 5 años que lo administra, y lo hizo crecer; sumándole propuestas como Sala de Ensayo, promociones de Grabación, Clases de Guitarra, Bajo, Batería con profesores de primer nivel, generando un concepto 360º que fideliza clientes y retroalimenta el "core business", que es la sala de grabación original. De hecho, este desarrollo lo llevó a generar un proyecto hermano, en total sinergia con Estudio 4. Se trata de "Aquelarre Producciones", que ofrece Servicio de Sonido, Iluminación, alquiler de Backline en todo tipo de eventos. "Una actividad como la nuestra que está muy vinculada al entretenimiento y actividades que realizan las personas en su tiempo de ocio se verá afectada por la situación económica general. Esto a veces complica, y nos obliga a reinventarnos constantemente", sentencia. Tal vez esta reinvención constante explique que "el 90% de músicos de Campana y muchos de Zárate" hayan pasado por Estudio 4, ya sea para obtener un registro profesional para difusión o ensayar todo tipo de géneros: desde cumbia a Death Metal, pasando por Folklore, o Tango. O directamente ponerse al servicio de una madre que le quiere grabar una canción a la hija que cumple 15 años, pero no está en sus planes volver a intentar nada semejante. Desde ese lugar, donde ha visto pasar tanto y variado, opina sobre el nivel musical de la ciudad: "Hay colegas que trabajan muy bien, y no tienen nada que envidiarle a músicos de trayectoria o que llenan grandes teatros. Cada uno tiene lo suyo. Noto también que la diferencia a cuando yo empezaba. Hoy el tema de grabar tiene otro tipo de llegada a los jóvenes y el acceso a la información a través de Internet que facilita mucho las cosas". Facundo se muestra apasionado con su trabajo. Se define como "laburador, y honesto. Demasiado frontal, a veces, pero siempre buscando el mejor resultado posible para el cliente". Su anhelo es que Estudio 4 siga manteniendo su liderazgo en la zona, y por sobre todas las cosas, y fundamentalmente "siendo un lugar de encuentro".

FACUNDO BOUGNET LLEVA CINCO AÑOS ADMINISTRANDO ESTUDIO 4.





Estudio 4 ha sumado propuestas como Sala de Ensayo, promociones de Grabación, y Clases de Guitarra, Bajo y Batería.



El sonido del encuentro

