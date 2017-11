La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 04/nov/2017 Regionales:

”The Addams Family” emocionó en Los Cardales

Ruta 4, Los Cardales y Exaltación de la Cruz







El musical de Broadway se puso en escena en el Colegio Hölters de Los Cardales, con un elenco juvenil que realizó una performance deslumbrante. ¿Es posible que una interpretación teatral de un elenco escolar sea de buena calidad? ¿Se le puede recomendar a alguien que gusta del teatro ir a ver una obra en un acto de fin de curso? Definitivamente si. Eso es lo que sintió y vivió cada uno de los presentes en la, por ahora, única representación de The Addams Family en el Hölters de Los Cardales. "No esperaba encontrar algo de este nivel", "increíble que un elenco no profesional logre interpretaciones semejantes". Estos y otros comentarios similares se escuchaban a la salida de la función, luego del saludo final de los artistas, y cuando se encendían las luces de la sala. La obra es el resultado del trabajo del taller de comedia musical de la escuela, que trabajó durante todo el año pensando solo en esta función. Los artistas son todos alumnos del nivel secundario, que con mucha rigurosidad se han preparado en técnicas de canto coral, dramaturgia y danza, bajo la dirección del Maestro Antonio Stchrebina. El propio director destaca que mas que la función, lo importante y que mas aprendizaje dejó a todo el grupo fue el arduo proceso de construcción de la obra. Los ensayos, desarrollo de cada uno de los personajes, diseño de luces y sonido, fueron todos procesos creativos que dieron un enorme resultado, fruto del trabajo y el compromiso de cada uno de los integrantes. Durante todo el año de trabajo el grupo creció y traspuso límites que creían que existían, pero que en realidad nunca estuvieron allí. Como señalan los propios actores-estudiantes, se ha vivido todo con mucha alegría y mucha satisfacción, tanto por el resultado final de la obra puesta en escena, como del proceso de ser parte de la gestación de algo maravilloso, que día a día va tomando forma con el trabajo y el compromiso de todo el grupo. Desde el principio la vara se puso bien alta. Se trabajó con los libretos y canciones originales de la obra de Broadway, con mínimas adaptaciones que tuvieron que ver con los recursos disponibles y la infraestructura. La riqueza de la obra fue un desafío y a la vez un gran punto de partida para el desarrollo de la puesta local. Los chicos cuentan que se sintieron muy cómodos con el texto, ya que en la obra todo confluye en mensajes muy ricos y conmovedores. Los Addams se reconocen como anormales porque les gusta la sangre y la noche, hablan con los muertos y odian las flores, pero no mienten. Los demás parecen muy normales, pero a veces esconden secretos inconfesables que los llenan de infelicidad. La obra ahonda entonces en lo ilusoria que es la normalidad, y en lo enriquecedor que es aceptar al otro, al que es distinto, pero que desde su propia franqueza tiene mucho amor para dar. En resumen, una comedia deliciosa, muy emotiva, donde los artistas supieron explotar las sutilezas y riquezas de un texto brillante. "Definí normalidad -dice Morticia- lo que es normal para la araña es una tragedia para la mosca". Ojalá la obra pudiera volver a ser puesta en escena en algún ámbito mas abierto que una fiesta escolar, ya que el público general merecería tener acceso a producciones originales con un nivel artístico poco usual en los escenarios de nuestra zona.











