Horacio Gorgues, el símbolo de Naranja Juniors. y su primer presidente en 1977, cuando el club se fundó formalmente

La historia de esta institución comienza a escribirse en el año 1969, cuando un grupo de padres empezó a trabajar en la conducción futbolística de sus hijos que participaban en los torneos infantiles colegiales del Club Plaza Italia representado a la Escuela Nº 16. Como primera medida y ante la necesidad de equipar el plantel, se decide a partir de esa fecha elegir un color no demasiado común, para evitar confusiones y por iniciativa del Sr. Cayetano Ávila se determina el uso del color naranja. Fue una excelente campaña deportiva realizada a través de seis años, con muchos logros, y como broche de oro se obtiene el Torneo Centenario de la Ciudad de Campana. Todo eso fue un aliciente para seguir con la actividad futbolística infantil y así empezó a partir de 1975, con dicha base de jugadores, a participar de amistosos y torneos zonales infantiles, entre ellos los clásicos Torneos de Fútbol Infantil Unidad Zárate Campana y los organizados por el Club Esso, cosechando muchos éxitos deportivos. Se organizaron las primeras fiestas Naranjas, de gran predicamento, donde se reunía la familia, se distribuían premios y se cargaban las pilas para seguir avanzando. En 1977 se funda oficialmente el club con el nombre de Naranja Juniors. Su primera Comisión Directiva fue la siguiente: Presidente: Horacio Gorgues. Vicepresidente: Víctor Capusso. Secretario: Rubén Berra. Pro Secretario: Jorge Baigorri. Tesorero: Floreano Serini. Pro Tesorero: Salvador Sposato. Vocales Titulares: Miguel Maidana, Jorge Crugnale, Juan C. Pérez. Vocales Suplentes: Santiago Corzo, Raúl Berra, José Alcalde. Delegado Liga: Arsenio Ortega. En el año 1978 se afilia a la Liga Campanense de Fútbol para intervenir en 5ª y 6ª División. En su primera participación se clasifica Campeón en 5ª División con el siguiente plantel: Oscar Ramírez, Marcelo Crugnale, Daniel Conte, Gabriel Smith, José Horacio Basualdo, Enio Avilia, Miguel Maidana, Mario Berra, Fabián Boero, I. Carlos Roma, Carlos Ortega, H. García Félix Gómez y Mariano Aguilar. En 1980 comenzó a competir en 3ª División y en 1981 dio el gran paso e intervino en Primera División, jugando su primer partido el 10 de mayo de 1981. A partir de allí, participa interrumpidamente en la Liga Campanense de Fútbol, obteniendo a lo largo de tan dilatada campaña, muchos campeonatos en todas las divisiones. En el año 1982 logra la Personería Jurídica y la Municipalidad de Campana lo reconoce como entidad de Bien Público. El 23 de enero del año 1982 interviene en un Torneo Regional de 7ª División, en Capilla del Señor, con equipos de Capilla, Pilar, Jáuregui, Zárate y Campana, y se adjudica el mismo. En ese mismo año, en el mes de mayo, toma parte en el Torneo Centenario de la Fundación de Zárate (hasta 20 años), compitiendo con los clubes Central Buenos Aires, Náutico Arsenal, Belgrano y Paraná, todos de la vecina ciudad. Como invitado sólo estuvo Naranja Juniors, que se consagró campeón de forma invicta. En 1983 adquiere un predio en el barrio Las Acacias y el 15 de septiembre del mismo año se hace la escritura correspondiente. El 20 de diciembre de 1983, un equipo de Tercera División compitió con un conjunto similar del Club San Lorenzo de Almagro en la Ciudad Deportiva de la entidad azulgrana. El cotejo terminó empatado en un tanto, con una sobresaliente actuación del arquero Aldo Bigi. En 1988 se inician las tratativas para la fusión deportiva entre Naranja Juniors y Deportivo Carumbé. Naranja siguió actuando en diferentes lugares de la Provincia de Buenos Aires y de Entre Ríos, logrando sumar importantes halagos para orgullo no solo de esta entidad, sino también para la rica historia del fútbol local. Le pregunté un día al amigo Horacio Gorgues: ¿Qué es Naranja Juniors? Y él, con toda claridad me respondió: "Naranja Juniors ha demostrado en su historial haber asumido futbolísticamente una política muy acentuada de promover a los jóvenes valores que surgen de sus filas. Esto no impide aceptar todos aquellos que se acercan aún sin visibles posibilidades de futuro deportivo, pues se valoriza fundamentalmente la participación y se trata de amortiguar y aconsejar, en la medida de las posibilidades, a muchos jóvenes en el orden personal y de su entorno, creando un ámbito en el cual pueden comunicarse y expresarse: -Entonces, en definitiva, ¿qué es Naranja Juniors? ¿Un club? ¿Qué poder deportivo, económico tiene? -Fundamentalmente es una auténtica familia -me aseguró Gorgues-. Sí una familia que hace deporte y algo más. Eso trae ventajas y desventajas. Se asumen. Es la pureza (¿ingenua?) del cuadro del barrio que a pesar de su humildad muestra su orgullo de ser dueño de su capital deportivo y moral. Con esta semblanza se trata de explicar la filosofía con la cual se actúa. Se sabe que se suele suponer algo inocente para los tiempos que corren, pero así no solo se cosecha algún éxito deportivo, sino también al ayudar modestamente al ámbito en que se desarrolla, se contribuye a forjar una trayectoria de honestidad y principios de la institución. Clara definición de un auténtico luchador, con un hermoso ideal, como es ver nacer y crecer a esta entidad de sus amores, la cual tiene la verdadera riqueza de su gente.

El pasado sábado 28 de octubre, a 40 años de la fundación oficial del club, la familia de Naranja Juniors se volvió a reunir en lo que fue un nuevo y agradable reencuentro.

Por el Camino del Recuerdo:

Club Naranja Juniors, 40 años después

Por Héctor Taborda

