Publicidad. El mediocampista de 28 años retornó a los entrenamientos en Atlético Tucumán luego de sufrir dos lesiones ligamentarias de rodillas casi consecutivas. En una nota con La Gaceta de Tucumán contó cómo vivió el proceso y las terapias que probó para la recuperación psíquica. Mientras Nicolás Blandi y Juan Mercier intentan darle pelea a Boca Juniors desde San Lorenzo; y mientras Nazareno Solís busca su lugar en Huracán, otro jugador campanense vuelve a asomar en la Superliga Argentina de Fútbol: es que luego de dos lesiones ligamentarias de rodilla casi consecutivas, el mediocampista Matías Ballini (28 años) retornó a los entrenamientos en Atlético Tucumán. Y la buena noticia fue destacada por La Gaceta de Tucumán, que le brindó un artículo especial al jugador campanense: "En pleno Halloween y mientras el miedo era el protagonista de los festejos, para Matías Ballini llegó el alivio", arranca la nota. "Estoy volviendo de una pesadilla", confesó "Matu", quien el 7 de agosto de 2016 se rompió los ligamentos cruzados por primera vez durante un amistoso frente a San Martín de Tucumán. Esa recuperación le demandó siete meses y tres semanas, "bien contadas por él", aclara la nota de La Gaceta. Una vez dado de alta, el pasado 21 de marzo reapareció en las canchas para jugar un partido de Reserva frente a Aldosivi de Mar del Plata. Y fue en ese encuentro que nuevamente se rompió los ligamentos. "El momento en el que me lo dijeron fue lo más difícil. Entré en shock, estaba ciego", reveló Ballini. Inmediatamente después de recibida la noticia, le pidió a Jorgelina Prieto, su novia, que le saque un pasaje de colectivo hacia nuestra ciudad. Y un compañero lo llevó a la terminal ese mismo día. "Yo seguía en shock, no tenía noción de lo que hacía", relató sobre ese fatídico 22 de marzo, día en el que le comunicaron la noticia. "¿Viste cuando un asesino dice que cuando cometió el crimen estaba shockeado y no sabía lo que hacía? Bueno, así. Cuando tomé conciencia ya estaba en Campana con mi familia", recordó Matías. Había abandonado Tucumán sin nada encima y de manera intempestiva. Una vez que recobró la conciencia, Ballini buscó a Jorge Batista, el mejor médico que podía operarle la rodilla y al mejor preparador físico para recuperarla, Juan Manuel Justet, dos baluartes de su actual recuperación física. Sin embargo, la psíquica era la que preocupaba. En estos meses, según le contó al diario tucumano, Matías probó con varias terapias. Empezó con el reiki, un tratamiento alternativo basado en la energía que pueden brindar las manos; siguió con la biodescodificación, otra forma de medicina alternativa que consiste en encontrar el origen emocional de una enfermedad; y posteriormente con el coaching ontológico y el clásico psicoanálisis. "Hice de todo, estaba muerto, pero no seguí con nadie", admitió. Al lado suyo, en cada visita al médico de turno, estaba su novia, su familia y sus amigos. Hasta que el pasado lunes volvió a pisar el campo de juego para entrenarse con sus compañeros de Atlético Tucumán. "Fueron las mejores emociones, mucha buena vibra de todos mis compañeros y de volver a estar en una cancha de fútbol", admite. "Obviamente tengo que agarrar ritmo con la pelota y con el resto del equipo. Con el tiempo que parás, eso lo perdés pero poco a poco lo iré ganando", explicó tras sus primeros toques. Esos que se transformaron en el principio del fin de esta pesadilla de 15 meses para Matías.

REENCUENTRO. MATÍAS Y LA REDONDA. EL CAMPANENSE VOLVIÓ A LOS ENTRENAMIENTOS DE ATLÉTICO TUCUMÁN EL PASADO LUNES TRAS LA LESIÓN SUFRIDA EN MARZO. A TRECE AÑOS DE SU DEBUT EN PRIMERA Matías Ballini debutó en la Primera División de Villa Dálmine el 30 de octubre de 2004, cuando tenía 15 años. De allí en adelante jugó 45 partidos en el primer equipo Violeta (marcó un gol). Luego pasó a las Divisiones Juveniles de Rosario Central, club con el que debutó en la máxima categoría del fútbol argentino a los 21 años, el 30 de enero de 2010 frente a Racing Club. En el Canalla rosarino se mantuvo hasta 2012, cuando pasó a préstamo al Girona de España por un semestre. A su regreso a Argentina se sumó a Atlético Tucumán para jugar el Nacional B. Después volvió a Rosario Central para la temporada 2013/14; en la 2014/15 jugó en Colón de Santa Fe; y para la 2016/17 retornó al Decano tucumano, donde en agosto de 2016 inició este calvario de 15 meses en el que lo sumergieron las dos lesiones ligamentarias consecutivas que sufrió en su rodilla.

15 AÑOS TENÍA MATÍAS EL 30 DE OCTUBRE DE 2004, CUANDO JUGÓ EN CANCHA DE JJ URQUIZA SU PRIMER PARTIDO EN LA PRIMERA VIOLETA.

