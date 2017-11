En la Zona Campeonato faltan definir dos boletos directos a los Octavos de Final. Y en la Repechaje, dos lugares para la repesca.

El pasado sábado se disputó la 14ª y anteúltima fecha de la segunda rueda de la "Copa Ameghino Servicios 2017", el Torneo de Fútbol 7 del Club Ciudad de Campana. Así, hoy se estará cerrando esta fase regular que clasificará a ocho equipos directamente a los Octavos de Final, mientras otros 16 conjuntos disputarán un Repechaje para definir a los otros ochos equipos que completarán el cuadro de Octavos de Final.

Hasta el momento, los seis primeros equipos de la Zona Campeonato ya tienen asegurado su lugar en esa instancia, por lo que restan definir dos boletos directos a los Octavos de Final. En tanto, en la lucha por entrar a la repesca, en la Zona Repechaje hay tres equipos que todavía luchan por clasificarse a esa etapa (avanzan nueve equipo de la Zona Repechaje, que ya tiene siete clasificados y cinco eliminados).

Los resultados y goleadores de la 14ª fecha de la segunda rueda fueron los siguientes:

ZONA CAMPEONATO

-Pago al Toque 1 - Tarantula FC 1. Goles: Matías Casazza (PAT); Mateo Lacana (TFC).

-Panadería Fénix/Distrihuev 1 - Académicos/Ameghino Servicios 4. Goles: Martín Baigorri (PFD); Ignacio Gavazzi (2), Facundo Corbal y Juan Manuel Vera (AAS).

-Interacero S.A. 0 - Italianísimas FCA 3. Goles: Maximiliano Márquez (2) y Carlos Prestera (ITA).

-Hierros Campana 1 - Branca FC 0. Gol: Matías Pellini (HIE).

-Amarula FC 3 - Super Mc Cottas/JCO 3. Goles: Emiliano Forgione (2) y Roberto Jendrulek (AFC); Kevin Fox (2) y Martín Garrido (SMC).

-La Chancleta de Neymar 2 - Transportes Espartaco 2. Goles: Sebastián Alloggio y Agustín Germano (LCN); Facundo Otta y Ramiro Litardo (TRA).

-Carpintería Metálica Curti 0 - Lavadero Mr. Wash 2. Goles: Eduardo Cordone y Tulio Barrios (LMW).

Libre: Paso a Paso.

ZONA REPECHAJE

-Paliza Táctica 0 - Cabañas Yerua/Carnicería Belén 2. Goles: Leandro Lapalma (2) (CYCB).

-Esturión 2 - El Muro FC 0. Goles: Rodrigo Rossi (2) (EST).

-La 20 2 - Cervecero 0. Goles; Nicolás Bravo (2) (LA20)

-Plegadoras Migueles 2 - CYL/El Buen Sabor 1. Goles: Santiago Gorosito (2) (PLE); Matías López (CYL).

-Inmatel/MM Inst. Eléctricas 3 - La Era Repuestos/Aut. Gallego 1. Goles: Javier Pons, Mario Costa y Jonathan Locaso (INM); Matías Albornoz (LER).

-Mirtha La Pantera 1 - Humilde Team 1. Goles: Facundo Puca (MLP); J.J. Fraccaroli (HUT).

-Carnicería El Apo 0 - Amigos de Ronaldo 2. Goles: Bruno Santini (2) (ADR).

Libre: La Negrita

POSICIONES

ZONA CAMPEONATO: 1) Italianisimas FCA, 31 puntos; 2) Lavadero Mr. Wash, 29 puntos; 3) Amarula FC, 26 puntos; 4) Carpintería Metálica Curti, 26 puntos; 5) Hierros Campana, 21 puntos; 6) Interacero, 19 puntos; 7) La Chancleta de Neymar, 17 puntos; 8) Transportes Espartaco, 17 puntos; 9) Branca FC, 15 puntos; 10) Tarántula FC, 13 puntos; 11) Académicos/Ameghino Servicios, 13 puntos; 12) Paso a Paso, 13 puntos; 13) Panadería Fénix/Distrihuev, 13 puntos; 14) Super Mc Cottas/JCO, 12 puntos; 15) Pago al Toque, 10 puntos

ZONA REPECHAJE: 1) Humilde Team, 30 puntos; 2) Cabañas Yerua/Carnicería Belén, 30 puntos; 3) Amigos de Ronaldo, 29 puntos; 4) Mirtha La Pantera, 25 puntos; 5) Esturión, 24 puntos; 6) CyL/El Buen Sabor, 23 puntos; 7) Plegadoras Migueles, 22 puntos; 8) La 20, 21 puntos; 9) La Era Repuestos/Aut. Gallego, 20 puntos; 10) Inmatel, 18 puntos; 11) Paliza Táctica, 15 puntos; 12) Carnicería El Apo, 10 puntos; 13) La Negrita, 6 puntos; 14) Cervecero, 4 puntos; 15) El Muro FC, 3 puntos.

GOLEADORES: 1) Matías Marchan (Pago al Toque), 35 goles; 2) Matías López (CyL/El Buen Sabor), 29 goles; 3) Agustín Carreras (Super Mc Cottas/JCO), 27 goles; 4) Federico Díaz (Cabañas Yerua/Carnicería Belén), 25 goles; 5) Nicolás Bravo (La 20), 24 goles; 6) Juan José Fraccaroli (Humilde Team), 22 goles; 7) Santiago Gorosito (Plegadoras Migueles), 20 goles; 8) Facundo Puca (Mirtha La Pantera), 20 goles; 9) Mauro Navarro (La Era Repuestos/Automotores Gallego), 20 goles; 10) Matías Irigoyen (Amarula FC), 20 goles

PRÓXIMA FECHA. Hoy desde las 14 horas, se jugará la 15ª y última fecha.

Zona Campeonato: Pago al Toque vs. Interacero FC; La Chancleta de Neymar vs. Académicos/Ameghino Servicios; Hierros Campana vs. Tarantula FC; Amarula FC vs. Paso a Paso; Carpintería Metálica Curti vs. Super Mc Cottas/JCO; Transportes Espartaco vs. Branca FC; Lavadero Mr. Wash vs. Italianísimas FCA. Libre: Panadería Fénix/Distrihuev.

Zona Repechaje: Inmatel vs. El Muro FC; Carnicería El Apo vs. La Era Repuestos/Aut. Gallego; Cervecero vs. La Negrita; Mirtha La Pantera vs. Cab. Yerua/Carnicería Belén; Humilde Team vs. Amigos de Ronaldo; Plegadoras Migueles vs. Esturión; CyL/El Buen Sabor vs. La 20. Libre: Paliza Táctica.