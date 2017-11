La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 05/nov/2017 Nuestra ciudad vivió una nueva Peregrinación a pie a Luján







Vecinos de Campana y aledaños se sumaron frente a la Plaza Eduardo Costa para despedir a la Virgen en su camino a Luján. Algunos participaron, otros acompañaban con el rezo. Hoy a las seis de la mañana, Monseñor Pedro Laxague los esperaba para la Santa Misa. Año tras año, la Peregrinación Diocesana a pie a Luján trae consigo una carga emocional muy importante por diferentes razones. Este sábado, minutos después de las 18 horas, partió una nueva columna de fieles, quienes con sus mochilas a cuestas, rosarios en mano, bastones o una botella de agua emprendían el camino. En la salida La Auténtica Defensa pudo dialogar con los peregrinos, como Hilda, una de las mujeres que llevaba la imagen de la Virgen, quien confesó que es la primera vez que se suma y hizo llevando el carro. "Es muy importante para mí, siempre me gustó. El año pasado acompañé hasta el Arco por mi mamá. En esta ocasión dije tengo que ir con la Virgen y por suerte estoy muy tranquila", contó. Todo lo contrario pasa con Mary, la mujer que se encontraba junto a Hilda. Camina hacia Luján desde que se gestó la idea: "Siempre digo que se animen; si lo llevas en el corazón, llegas. Hace 39 la hago, pero me emociono todos los años de la misma forma, al salir y al llegar. Es un gusto caminar y hay que animarse". Contenta y con mucha energía, Andrea habla con los chicos del móvil de apoyo, se agrega a la charla y ofrece sus sensaciones: "Hay que pedir por la paz en el mundo, los cristianos somos muchos y seguimos caminando hacia los pies de la Virgen para que ella nos cubra con su manto. Con los que llevamos la Virgen nos encontramos una vez al año y no nos vemos en todo el año, así que la emoción es doble. Ella nos guía y nos lleva y seguiremos acá hasta que la Virgen quiera". Vecinos se acercan hasta el último momento y depositan en la urna pedidos y/o agradecimientos. Hay selfies también. La gente aprovecha y en familia, con algún ser querido, se toma una foto junto al carro. Entre la multitud, Carlos, un vecino de Zárate, cuenta que sale desde Campana con una amiga con la cual asiste a los Encuentros Matrimoniales. "No es la primera vez que camino, ya he ido varias veces. Caminar es el camino de tu vida, pasas por todos los momentos, salís con euforia, después te vas cansando. Lo más lindo es celebrar la Eucaristía, la misa en casa de nuestra madre, la Fe es grande y esperamos llegar. Hay que rezar, cantar mucho y volver a rezar", asegura. En el lugar también estaban presentes los móviles de apoyo, Cruz Roja, Defensa Civil, Dirección de Tránsito, Policía Local, Motorizada y Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad que participaron en la coordinación para la salida y luego acompañaron la peregrinación hacia Luján. Y cuando se hace la hora señalada, Monseñor Pedro Laxague aparece para alentar a los peregrinos de esta 39ª edición. "Si todos amamos a María, si todos somos hijos de María por qué no ir juntos. Hay gente de todos lados, gente de otras diócesis a sumarse, hay gente que le atrae muchos estas caminatas", afirmó el Obispo Diocesano, haciendo referencia al lema de este año: "Con María caminamos juntos como hermanos". "Yo soy uno de los peregrinos nuevos, hace dos años que estoy acá y esto me anima mucho. Cuando uno se anima hacer algo hay esperanzas, no solo para la Iglesia, sino para el país. Necesitamos estar más juntos", agregó Laxague "No hay que pensar con los pies, hay que pensar con la cabeza, pensar con el corazón en la Virgen que queremos llegar a verla. Si uno piensa en los pies se da cuenta que duelen y paran. Salgamos juntos, que no nos apuremos porque hay que aguantar y llegar. A la salida uno ve que salen todos a fondo, pero a la medianoche uno ve cómo se van arrastrando. No se desanimen. Somos una familia unida que camina los unos con los otros", finalizó el Obispo Diocesano, quien a las 6 de la mañana de hoy encabezaba la Santa Misa en la Basílica de Luján.

EL INICIO DE LA PEREGRINACIÓN, AYER EN LA PLAZA EDUARDO COSTA, CON LA VIRGEN AL FRENTE.





MONSEÑOR LAXAGUE ACOMPAÑO LA PARTIDA DE LOS PEREGRINOS Y SE FOTOGRAFIÓ CON ELLOS Y LOS COLABORADORES QUE TRABAJARON EN LA ORGANIZACIÓN.









LOS FIELES, AYER, FORMANDO UN LARGA FILA POR AVENIDA RIVADAVIA EN EL PRIMER TRAMO DE LA PEREGRINACIÓN.

