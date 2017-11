La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 05/nov/2017 Un mural, un video y un mensaje









Los artistas 5º años: Tomás Lozano, Guillermo Vargas, Evelyn Carvallo, Malena Carvallo, Melany García, Tomás Barreiro, Ludmila Báez, Romina Montoiro, Johana Puchetta, Sergio González Bustamante, Alexis Cantero, Alan Loreiro. 4º: Lucas Ozuna. 2º año: Alejandro Rodríguez, Jhon Ramírez y Jonatan Aguirre. Chicos de la ES 11 de Las Praderas pintaron un mural en el Jardín de Infantes del barrio al estilo Milo Lockett. El artista se enteró y les prometió una visita para conocer la obra. "Soy Milo, les quiero agradecer mucho que trabajen con mis obras, mandarles un fuerte abrazo de oso y decirles que en algún momento los voy a visitar". La promesa del artista chaqueño Milo Lockett ya repica fuerte en Las Praderas, donde un grupo de estudiantes de la secundaria Nº11 le hizo saber que dibujó y pintó un mural inspirado en su obra en el jardín de infantes del barrio. Una niña con sus brazos extendidos al cielo, un chico que deja descansar sobre su globo a un pájaro verde y dos elefantes que sostienen con sus trompas un rojo corazón: el mural, que se extiende a lo largo de dos paredes contiguas, llenó de color la fachada del jardín. Con sus lápices y pinceles, el grupo de estudiantes sorprendió a los pequeños, pero también a muchos de los adultos del barrio, que no esperaban encontrarse con una muestra de compromiso como esa. "La gente tiene pelos en la lengua. Habla cosas que no tiene que hablar, malas cosas de los alumnos", dice Guillermo Vargas, de 5º año. Asegura que el mural les demuestra que tienen que ser mejores personas. La creación artística que se luce en la esquina de Harrichabalet y Verdier demandó trabajo en equipo. Algunos bocetaron el dibujo, otros plasmaron los contornos en la pared y casi todos se animaron a pintarlo. Todo coordinado por la preceptora de 2º y 5º año de la secundaria, Marion Rebollo. "(Ella) nos juntó porque le ponemos ganas para hacerlo; hay algunos que hacen la mitad y lo dejan, no lo hacen más, se cansan", cuenta Tomás Lozano, cuyo dibujo inicial sirvió de base para la obra que, si bien está inspirada en el estilo Lockett, tiene su propia personalidad, la suma de la que cada chico le fue imprimiendo. De hecho –repitiendo un debate que a menudo se da en el mundo del arte-, el trabajo de Milo Lockett fue tema de discusión en el grupo. A Tomás le costó imitar su trazo, mientras que Alejandro Rodríguez, que cuando crezca quiere ser ilustrador, todavía está intentando comprender a fondo lo que desea trasmitir con sus dibujos. Pero no duda: "Estaría bueno que venga". "Para mí no busca dibujar la perfección: para él todos son iguales y por más defectos que tengás, somos personas y todos te tienen que tomar por igual. Yo siento que dibuja por lo que siente él y lo que él piensa, más que por lo que pueden sentir los demás. Obviamente, hay mucha gente a la que no le gusta y mucha gente a la que sí. No busca que a todo el mundo le guste", explica Malena Carvallo. Personas sin un brazo, con un ojo más grande que el otro o simplemente uno solo, de diferentes colores de piel, incluso en una misma parte del cuerpo: para este grupo de jóvenes de Las Praderas, Milo "debe pensar que hay chicos que tienen problemas, y él no los quiere dejar afuera, o sea quiere juntarlos a todos", como arriesga Evelyn Carvallo, hermana de Malena. "Por eso hace esos trabajos el chabón, porque no todos los nenes son iguales", añade Guillermo. Más allá del mensaje que habita en la obra de Lockett, el mural de estos estudiantes secundarios tiene el suyo propio. "Porque la gente no esperaba que hiciéramos eso, porque no cualquiera viene y te dice `si, vamos a pintarlo, te doy una mano´. Y hay mucha gente en el barrio", señala Guillermo, aunque aclara: "No lo hicimos para que lo que diga la gente, lo hicimos para los chicos del jardín". Malena confiesa, no sin algo de enojo, lo que estaba acostumbrada a oír. "Decían que no cuidábamos la escuela y nos meten a todos en el mismo bolso", afirma. "La obra sirvió para que vean que no todos somos iguales y no todo pensamos igual". Tal fue así, continúa la joven, que durante el trabajo "hubo mucha gente que se cruzaba y decía que estaba muy lindo y que era muy buen ejemplo". Esos pequeños gestos se convirtieron en caricias enormes para este grupo de chicos. "Te hace sentir bien saber que ayudaste a los demás", reconoce Lucas Ozuna. "Es algo que queda para siempre y sirve de enseñanza para los demás", agrega por su parte Alexis Cantero. Es más: los artistas ya quieren seguir dándole rienda suelta a su creatividad sobre perímetro exterior de su propia escuela, proyecto que quedó picando para el año próximo. El viernes por la mañana, luego de acomodarse y reacomodarse en varias posiciones delante de su obra a pedido del fotógrafo de LAD, los chicos del Jardín Nº913 salieron a darles las gracias al grupo de artistas con un fuerte aplauso y una canción al unísono, a pesar de que aún son muy pequeños para darse cuenta de la historia que su colorido regalo tiene detrás.





LOS CHICOS POSAN JUNTO A SU OBRA, INSPIRADA EN LOS TRABAJOS DE MILO LOCKETT. Una auténtica maestra "Siempre le digo a mi mamá que gracias a ella hicimos lo que hicimos, porque si no nunca lo hubiéramos hecho. ¿Cuántas veces estuvo el jardín así y nadie nos dijo `vamos a hacer esto´"?, expresa Evelyn Carvallo en referencia a su preceptora, Marion Rebollo. Si la educación que pretendemos requiere de contenidos actualizados y una infraestructura de la que ciertamente la secundaria Nº11 carece, necesita con la misma urgencia de docentes consustanciados con su misión, con ganas de ver superarse a sus alumnos. Marion fue la persona encargada de organizar la creación del mural, que no fue realizado en el marco de ninguna materia curricular. Fue ella además quién le envío un email a Milo Lockett con el trabajo de los chicos, lo que disparó la respuesta del artista. La docente se enorgullece de la obra de sus estudiantes, y más sabiendo que a veces su contexto no los ayuda a demostrar cómo son en verdad. "Los he escuchado contar o decir que, porque andan caminando con gorrita, los ven y por ahí los para la Policía. Y ellos nos son delincuentes y no están haciendo nada, estaban caminando. Y eso realmente no les hace bien a su autoestima", afirma la maestra de nivel inicial, hoy desempeñándose en el secundario. Y coincide con ellos en el significado de las obras de Milo: "Nos dice que todos somos iguales: no importa cómo soy yo, si soy gordo, cuadrado, si tengo un ojo más grande, más chico, si no tengo un brazo. Somos todos personas y nos tenemos que querer y valorar. No importa el envase: importa lo que soy yo y lo que tengo adentro".

La preceptora Marion Rebollo junto a algunos de los Muralistas.



