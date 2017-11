IMPACTADO. JOAQUÍN SE SORPRENDIÓ POR LA MAGNITUD QUE TIENE RIVER COMO INSTITUCIÓN: "ES UN CLUB MUY ORDENADO, MUY SERIO. TIENE TODAS LAS COMODIDADES. ENTRAR A JUGAR EN EL MONUMENTAL ES ESPECIAL", LE CONTÓ A LA AUTÉNTICA.

Luego de sus pasos por Tigre y River, el campanense Joaquín Arzura (24) busca afirmarse en el Osasuna de España. Pero no se olvida de sus raíces ni de sus inicios como futbolista y en una entrevista exclusiva con La Auténtica Defensa, se refirió a su presente, a su experiencia en el River de Gallardo y también recordó sus años en Villa Dálmine y su admiración por el "Otto" Horacio Falcón. Joaquín Arzura tiene apenas 24 años, pero ya ha realizado un recorrido muy largo en su vida. Con una historia detrás que agiganta ese camino. Nació en nuestra ciudad el 18 de mayo de 1993 y a los 7 años sufrió ni más ni menos que la muerte de su padre, un ingeniero que trabajaba en Tenaris Siderca. Por entonces vivía en el barrio Dálmine Viejo, a escasos metros de la cancha de Villa Dálmine. Fue allí donde empezó a jugar al fútbol con amigos. Pero no muchos años después decidió dar el salto y se animó a probarse con los mejores. San Lorenzo, Lanús y Rosario Central lo rechazaron. Finalmente, a los 14 años, Fabio Radaelli y Mario Pobersnik, quienes trabajaban en las divisiones juveniles de Tigre, vieron potencial en sus cualidades y lo incorporaron a la Novena División. Pero la rutina para ser parte del club de Victoria no le iba a resultar sencilla. En los primeros años salía a las corridas del colegio y con la complicidad de su mamá emprendía un viaje de no menos de dos horas con escala intermedia en Escobar, donde tomaba el 60. Sin embargo, después de esos incontables e interminables viajes y de pelearla largamente en las diferentes categorías del Matador, su carrera parecía que naufragaba en Cuarta División, que ya no iba a tener la posibilidad de afianzarse en Primera División después de aquella oportunidad en la que se presentó por Copa Argentina. "Pensé que no iba llegar, porque con edad de Cuarta comencé el año con mi categoría", recordó alguna vez. Pero no se rindió y tuvo su premio: el sueño se le cumplió de la mano de Diego Cagna, quien lo hizo debutar en el campeonato argentino el 31 de agosto de 2013 frente a Newells. De allí en adelante, más allá de algunos vaivenes, la historia es más conocida: supo afirmarse en la Primera de Tigre, su nombre empezó a sonar en muchos clubes importantes y finalmente fue transferido a River Plate a pedido de Marcelo Gallardo a principios de 2016. Luego pasó por la Selección Argentina Sub 23 que disputó los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y, posteriormente, sin continuidad en el Millonario, decidió probar suerte en Europa y recaló en julio pasado en el Osasuna, equipo español que busca regresar a la Primera División tras haber descendido la pasada campaña. Según contó el propio Joaquín, fichar por Osasuna fue "una gran apuesta". "Tenía dos años más de contrato con uno de los equipos más grandes de América y me podría haber quedado tranquilamente. A lo mejor, corriendo de atrás, como suplente, como me lo habían hecho saber. Pero podría haberme quedado en mi casa, con mis amigos y mi familia. Vi esto como un gran desafío y a la vez como una oportunidad, en un club que tiene historia", explicó al llegar a Pamplona Y desde esa ciudad en la comunidad de Navarra, Arzura atendió a La Auténtica Defensa para hablar sobre su actualidad, pero también sobre sus inicios en Tigre, su paso por River, sus recuerdos de Campana y Villa Dálmine y hasta su admiración por Horacio Falcón. -¿Como estás viviendo tu primer semestre en Europa? -Lo estoy viviendo bien, muy tranquilo, disfrutando y aprendiendo. Estoy conociendo otro fútbol, otras costumbres, otras formas de ser. Es un cambio cultural general. Me gusta, la estoy pasando bien la verdad. -¿Qué nos podes contar de Pamplona? ¿Tiene algún parecido con Campana? -Pamplona es una ciudad chica. Respecto a Campana, lo que tiene de parecido es la cantidad de habitantes. A pesar de eso, hay menos autos y mucha gente caminando por la calle todo el tiempo por el turismo. Tiene un centro histórico muy lindo que es bastante conocido. Y tiene el famoso San Fermín que la gente lo vive con mucha locura, je... Es una ciudad ordenada, tranquila, limpia. La verdad es que está buena. -¿Qué haces en tus tiempos de ocio? -En mis ratos libres continúo con mis clases de inglés (en Argentina también iba). También leo. Voy al gimnasio, comparto algunos asados con Mateo (García), el otro chico argentino que está acá en el club. Y aunque acá no he ido todavía, siempre me gustó también ir al teatro y al cine. -¿Y qué se extraña de Argentina? -Extraño las costumbres, comer asados los domingos, los amigos, la familia. Y el fútbol argentino siempre es lindo y apasionante, así que lo extraño también. -¿Qué recuerdos tenés de Campana? -Los recuerdos de Campana son muy recientes porque estuve hace poco tiempo. La última vez que estuve fue hace tres meses. A Campana me une el hecho de que es el lugar de donde vengo, donde nací, donde empezó todo. Ahí están mis amigos, mi familia... -... y tus inicios, que fueron en Villa Dálmine. ¿Qué significa para vos el club? ¿Estás al tanto de su actualidad? -De Villa Dálmine tengo buenos recuerdos, la pasé muy bien. Es muy lindo acordarse de los comienzos de uno y de toda la gente que uno conoció, que le aportaron cosas para crecer como jugador y como persona. Me dieron desde chico una conducta de ir a entrenar, ser responsable y eso está bueno. Además, siempre me han tratado muy bien. Estoy al tanto de su actualidad, sé que va muy bien, que está puntero del Nacional B y encima con un partido menos. Y eso me pone muy contento. DE FALCÓN A MASCHE-RANO Y BIGLIA. Por aquellos años en los que Arzura era parte de las divisiones inferiores de Villa Dálmine, el volante central del primer equipo Violeta ya era Horacio Falcón, el mismo que actualmente, a sus 37 años, es parte del plantel que pelea la cima de las posiciones del Nacional B. Y Joaquín creció, justamente, con el Otto como uno de sus jugadores referente. "Lo he admirado mucho", reveló en el diálogo con LAD. "Creo que es un gran jugador. Nunca tuve la posibilidad de entrenar con él, pero sí tuve la posibilidad de verlo muchas veces, especialmente cuando Villa Dálmine jugaba en la C. En ese momento yo iba mucho a la cancha. Es un jugador que me encanta porque juega con el corazón, deja absolutamente todo y por lo menos para mí, eso es muy valioso. Me parecía impresionante la cantidad de pelotas que recuperaba, eso es lo que más observaba de su juego. Siempre me gustó que sea un recuperador de pelotas constante, con lo importante que es eso para un equipo: que el volante central recupere pelotas y asista a los de arriba. Me gusta mucho su forma y su estilo. También me gustó siempre que nunca saca la pierna. Al contrario, donde muchos no se animan a ponerla, él la mete", detalla Arzura sobre el histórico jugador Violeta. -¿Hoy a qué jugadores seguís o admirás en tu puesto? -Desde que soy chico que lo miro mucho a (Javier) Mascherano. En la actualidad, observó mucho a (Lucas) Biglia, me parece que es un jugador perfecto para la mitad de la cancha. Lo miro bastante. TIGRE, SU SEGUNDA CASA. Después de sus comienzos en Villa Dálmine, Arzura dio el salto a Tigre, donde continuó con su formación hasta llegar a la Primera División. "A Tigre le voy a estar eternamente agradecido por haberme abierto las puertas para poder entrenarme en un club de Primera División. Jamás lo voy a olvidar porque fue el club que me dio la posibilidad de jugar en la Primera del fútbol argentino, que fue mi sueño desde que era chico. De tantos años que estuve en el club, el último tiempo sentía que estaba en mi casa. Es un club al que le guardo gran cariño y con el cual siempre voy a estar ligado de alguna manera. Ahí también fortalecí mi aprendizaje en cuanto a responsabilidad, cumplir horarios, formarme como persona, como compañero y como profesional. Y yo sé que algún día, de alguna u otra manera voy a volver al club", asegura Joaquín. De aquellos años en Victoria, el futbolista de nuestra ciudad guarda una gran cantidad de nombres propios que lo ayudaron en su formación. Fabio Radaelli ("Recuerdo que por las tardes me hacía hacer diferentes tipos de trabajo para perfeccionar mi juego, como ejercitar la pierna inhábil y hacer otros trabajos técnicos"), Mario Pobersnik ("Fue el primero que me vio y gracias a quien pude quedar") y Gustavo Acosta aparecen de los años en Juveniles. Después, ya en Primera, su memoria lo lleva a rescatar a Diego Cagna ("Se la jugó por mí en un momento muy delicado del equipo"), Néstor Gorosito ("Fue el último en subirme nuevamente al plantel profesional"), Gustavo Alfaro ("Con él aprendí mucho del puesto, lo respeto mucho") y Fabián Alegre ("Me dio muchísimos conceptos del juego"). RIVER, UN GRANDE. En enero de 2016 y después de algunos coqueteos previos, Arzura desembarcó finalmente en River Plate y se encontró con una institución de otra magnitud. "River es un club muy ordenado, muy serio. Tiene todas las comodidades. Entrar a jugar en el Monumental es especial. Es lo máximo que me pasó en el fútbol. En River crecí mucho como persona y como jugador. Estás en un lugar donde no falta nada: ropa, pelotas y canchas perfectas. Solamente tenés que preocuparte por jugar, porque el club te brinda todo", le contó a LAD. A pesar de sus ilusiones, el volante campanense nunca encontró la continuidad deseada en el equipo de Marcelo Gallardo. Igualmente, a pesar de ello, no se guarda elogios para el "Muñeco": "Es muy serio y muy exigente. Mantiene a todos al cien por cien en el día a día por su buena exigencia y eso hace que haya mucha competitividad sana en el grupo. Lee muy bien a los rivales y es muy trabajador. No es casualidad el pasado ni el presente que tiene en el club", señaló Joaquín sobre el DT Millonario. Y fue justamente Gallardo quien le recomendó que buscara continuidad en otro lado porque en River le iba a costar jugar. "Me dijo que era joven y que no me convenía seguir en el club, jugando poco y sin poder demostrar lo que me esforzaba en la semana. Obviamente que la decisión de irme fue mía, pero las palabras de Gallardo fueron determinantes para que aceptara la oferta de Osasuna", reveló tiempo atrás. Y por ahí anda Joaquín. En Pamplona, España, viviendo un sueño que empezó a tomar forma en el barrio Dálmine Viejo, a metros de la cancha de Villa Dálmine. Un sueño que, para transformarse en realidad, necesitó también de muchos sacrificios.

CON UN NÚMERO 1. ARZURA INTEGRÓ LA SELECCIÓN ARGENTINA SUB 23 QUE PARTICIPÓ DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE RÍO DE JANEIRO, DONDE SE ENCONTRÓ Y SE FOTOGRAFIÓ CON EL TENISTA ESPAÑOL RAFAEL NADAL. EL ASCENSO, EL OBJETIVO El principal objetivo de Osasuna es regresar lo más prontamente posible a la Primera División del fútbol español luego del descenso que sufrió la pasada temporada. Por ello ha conformado un plantel con varias incorporaciones que lo ubican como uno de los grandes candidatos al ascenso. Hasta el momento, la campaña de los Rojillos marca que han obtenido cinco triunfos, seis empates y una derrota en doce presentaciones. Así, con 21 puntos, se ubican en la quinta posición, pero a tan sólo dos unidades del líder Lugo (23). De esos 12 encuentros, Arzura (que utiliza el dorsal 21) ha participado en 11, siendo titular en ocho de ellos. En total, acumula 768 minutos jugados y ha recibido dos tarjetas amarillas. Además, también ha sido titular en uno de los dos encuentros que disputó Osasuna por la actual Copa del Rey.

