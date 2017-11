AGROPECUARIO ESTÁ FIRME El comienzo de la séptima fecha del Nacional B dejó como principal noticia otro gran triunfo de Agropecuario, que como local superó 2-0 a Aldosivi de Mar del Plata. De esta manera, los de Carlos Casares se afirman en lo más alto de la tabla, aun a pesar de ya haber quedado libres. La jornada empezó el viernes con Los Andes 1 - Gimnasia (J) 1; y San Martín (T) 0 - Atlético Rafaela 2. En tanto, ayer jugaron: Nueva Chicago 1-1 Boca Unidos; Agropecuario 2-0 Aldosivi; Instituto 0-0 Mitre (SdE); Estudiantes (SL) 1-1 Sarmiento (J); y Santamarina 3-2 Quilmes. La fecha continuará hoy con Guillermo Brown (PM) vs Ferro Carril Oeste (15.00), Almagro vs Deportivo Morón (15.30) y Flandria vs Independiente Rivadavia (15.30). Mientra que mañana, además de Villa Dálmine ante Deportivo Riestra también se enfrentarán Juventud Unida (G) vs All Boys (21.05).

Desde las 15.30 horas, el Violeta intentará prolongar su racha de victorias en un partido que se disputará en Estudiantes de Caseros a puertas cerradas. Nicolás Sánchez volvería a la titularidad en reemplazo de Federico Jourdan. Por la séptima fecha del campeonato del Nacional B, Villa Dálmine enfrentará mañana lunes a Deportivo Riestra, rival al que volverá a enfrentar después de 15 años y con el que chocará por primera vez en la segunda categoría del fútbol argentino (todos sus duelos anteriores fueron en la Primera C; ver Historial). El encuentro, que será arbitrado por Diego Ceballos, comenzará a las 15.30 horas y se disputará en el estadio Ciudad de Caseros de Estudiantes de Buenos Aires a puertas cerradas, dada la sanción que pesa sobre Deportivo Riestra por los incidentes ocurridos en la final del último Reducido de Primera B Metropolitana que el Blanquinegro jugó ante Comunicaciones. Para el Violeta será la oportunidad de prolongar su buen momento. Actualmente, suma tres victorias consecutivas y ha ganado en cuatro de sus cinco presentaciones en esta temporada. De esa manera, con 12 unidades y a pesar de ya haber quedado libre, llegará a este partido ante Riestra como el único escolta del líder Agropecuario, que ayer dio un nuevo golpe al vencer 2-0 como local a Aldosivi de Mar del Plata (ver aparte). Claro está que más allá de las buenas perspectivas que ofrece la parte alta de la tabla de posiciones para Villa Dálmine, el objetivo del plantel es seguir sumando para tratar de alejarse lo más posible de la zona de descenso directo en la otra tabla, la de los Promedios. En cuanto a lo futbolístico, el equipo que conduce Felipe De la Riva presentaría un cambio, que no sorprendería, dado que Nicolás Sánchez ya volvió a entrenar con normalidad y recuperaría su lugar entre los titulares en reemplazo de Federico Jourdan, quien lo suplantó ante Los Andes. Entonces, el Violeta formaría mañana en Caseros con Martín Perafan; Franco Flores, Fernando Alarcón, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Renso Pérez, Gonzalo Papa, Nicolás Sánchez, Ramiro López; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. Por su parte, Deportivo Riestra acumula dos victorias, dos empates y dos derrotas en seis presentaciones. Y en su último partido cayó 2-0 como visitante frente a Sarmiento de Junín. El mayor problema del Blanquinegro lo arrastra de la temporada anterior: la quita de 20 puntos que hoy lo tiene prácticamente condenado a regresar a la Primera B Metropolitana en la próxima campaña.

LATERAL IZQUIERDO. TRAS SUPERAR LA LESIÓN QUE SUFRIÓ EN LA PRETEMPORADA, LEANDRO SAPETTI SE HA ACOPLADO RÁPIDAMENTE A LA DEFENSA VIOLETA. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 31: En 30 partidos (disputados todos en la Primera C), Villa Dálmine se impuso en 18 ocasiones, Riestra ganó 3 partidos y empataron 9 partidos. El conjunto Violeta marcó 77 goles, mientras Riestra convirtió 25. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 15 veces: Villa Dálmine ganó 11 encuentros (47 goles); Riestra no ganó (11 goles) y empataron en 4 ocasiones. COMO LOCAL DEP. RIESTRA. Jugaron 15 partidos: Riestra ganó 3 partidos (14 goles); Villa Dálmine consiguió 7 triunfos (30 goles); e igualaron 5 veces. El ULTIMO ENCUENTRO: Se remonta al sábado 23 de febrero de 2002, por la 5ª fecha del Torneo Clausura de la Primera C: DEPORTIVO RIESTRA 2 - VILLA DALMINE 2. Goles de Coria y Araya para el local; y de Gastón Soriano y Carlos Lezcano para el "Violeta". LA MAXIMA GOLEADA: El sábado 22 de Noviembre de 1975, en Campana, por la 33ª fecha de la Primera C: VILLA DALMINE 11 - DEPORTIVO RIESTRA 4. Los goles del Violeta los marcaron: Juan Alberto Martínez (4), Eduardo Enrique Oviedo (3), Ángel Comisso (2), Carlos Morales y Miguel Ernesto Benítez. APOSTILLAS: Cuatro partidos sin perder acumula Villa Dálmine ante Deportivo Riestra, con 2 victorias y 2 empates. La última derrota fue el sábado 18 de marzo de 2000 como visitante, por la 24ª fecha del campeonato de la Primera C. Fue por 2 a 1, con goles de Manfredi y Kiñazuk para "los malevos de Pompeya", mientras que Jorge Guadagnone anotó el tanto del equipo campanense. Como visitante, el Violeta arrastra 3 encuentros sin victorias con dos empates y una derrota. La última victoria fuera de Campana se remonta al sábado 29 de agosto de 1998, por la 2ª fecha del Torneo Apertura de la Primera C. Fue por 1 a 0 con gol de Eduardo Lama. MÁXIMOS GOLEADORES DE VILLA DÁLMINE: Adolfo Cavallaro (5), Juan Alberto Martínez (5), Gastón Ricardo Soriano (4), Fretes (3), Miguel Ernesto Benítez (3), Eduardo Enrique Oviedo (3), Ángel Luis Comisso (3), Daniel Ielsich (3), Miguel Ángel Castrellón (3) y Jorge Guadagnone (3). MÁXIMOS GOLEADORES DEPORTIVO RIESTRA: Fraile (3), Argentino Romagnoli (3), O. H. Blanco (2), Hernán Kiñaszuk (2). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA GOLEADA VISITANTE DE 1995 Se produjo el 15 de abril, por la 12ª fecha del Torneo Apertura de la Primera C: DEPORTIVO RIESTRA 0 - VILLA DALMINE 6. DEPORTIVO RIESTRA (0): Francisco Berscé; Caggiano, Nocco, Mariano Grandjean (Hernán Trícoli) y Héctor Converti; B. Acosta, Igor Pesl, Hugo Gaudiano y Scheimberg; Guillermo Pisapia y Gabriel Rodríguez (Ángel Vera). DT: H. Jeréz. SUPLENTES: Green, Calabrese y Cardoso. ATLÉTICO CAMPANA (6): Pablo Díaz; Juan Martín Galeano, Pablo Galiano, Carlos Alberto Pereyra y Flavio Damián De Faveri; Rubén Acosta, Mariano Alessandrello, Walter Nicolás Otta y Miguel Ángel Castrellón; Cristian Saita (Ernesto Martín Rossi) y Ariel Giles (Alejandro Marinilli). DT: Mario Lurje. SUPLENTES: Jorge Zapata, Jorge Martín Piñón y Diego Frattini. GOLES: ST 8m Giles (VD), 20m Otta (VD), 21m Giles (VD), 25m Otta (VD), 32m Acosta (VD) y 41m Marinilli (VD). INCIDENCIAS: ST 26m expulsado B. Acosta (DR); y 37m Pablo Díaz (VD) le atajó un penal a Pesl (DR). CANCHA: Barracas Central. ARBITRO: Rosario Sardisco. TERCERA: Dep. Riestra 0 At. Campana 1 (Juan Carlos Carrió). #PróximoPartido | Villa Dálmine jugará como visitante el lunes desde las 15.30 horas frente a @prensariestra. #VamosViola. pic.twitter.com/3dlJr3NZZ8 — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 1 de noviembre de 2017 El 18 de noviembre celebramos los 60 años junto a @ricoclaudio y @Patomuzzio. ¡Los esperamos a todos! https://t.co/IAiWwgk7Bk — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 2 de noviembre de 2017

Villa Dálmine visita mañana a Deportivo Riestra

