Publicidad. Consultado por LAD, el vicepresidente de Villa Dálmine se refirió al proyecto para que los terrenos del estadio pasen a manos del club: "Es el sueño de todo el pueblo Violeta y sería grandioso que se haga realidad en el marco de este 60º aniversario", aseguró. El pasado jueves ingresó en el Concejo Deliberante de Campana un nuevo proyecto de ordenanza para la permuta entre el Municipio y la empresa Tenaris del predio del ex Puerto de Frutos por los terrenos del estadio de Villa Dálmine. Una transacción que le permitirá al club contar con la propiedad y las escrituras del estadio. "Es un momento histórico", se entusiasmó Jorge Milano, vicepresidente de la institución al ser consultado por La Auténtica Defensa. "Es el sueño de todo el pueblo Violeta y sería grandioso que se haga realidad en el marco de este 60º aniversario del club", agregó el "Pato". "Además, se da justo cuando estamos atravesando nuestro mejor momento deportivo, con una continuidad de tres años en el Nacional B, llevando el nombre de Campana por todo el país y peleando en lo más alto de la tabla de la segunda categoría del fútbol argentino. Pero que quede claro: obtener las escrituras del estadio superaría cualquier ascenso y nos pondría en una situación de crecimiento ilimitado", explicó Milano. "Sabemos que es el sueño de todo el pueblo Violeta y que será un hito para Villa Dálmine y también para el deporte de nuestra ciudad. Incluso, ni bien se conoció la noticia, la ilusión que generó en los hinchas en las redes sociales fue tan grande que es difícil de dimensionar el impacto que generará en la gente. Estamos todos con muchas expectativas", comentó Milano. De hecho, los simpatizantes Violetas ya se están convocando a través de Facebook para asistir a la próxima sesión del Concejo Deliberante que se realizará el jueves 23 de noviembre. "Es un tema que moviliza mucho al hincha y te diría que a la comunidad toda", remarca Milano. "Nosotros, como dirigentes del club, no tenemos más que palabras de agradecimiento para todos esos socios y simpatizantes que nos acompañan y que son el motor del crecimiento de Villa Dálmine. Sin ellos, quizás el club estaría en el olvido. Pero no: acá está, en pleno crecimiento y dando la pelea grande en la segunda categoría del fútbol argentino. Así que poder obtener las escrituras del estadio sería, sin dudas, el mejor regalo para toda esa gente que sustenta a un club que, como dije, lleva el nombre de Campana por todo el país", cierra el "Pato".

ILUSIONADO. "ESTAMOS TODOS CON MUCHAS EXPECTATIVAS", SEÑALÓ MILANO RESPECTO AL PROYECTO.

Villa Dálmine:

Jorge Milano; ”Es un momento histórico”

