El cambio que repite el pasado

Tomás Buzzí

Mientras nos entretienen con los desfiles de Comodoro Py y las prisiones por las dudas pero sin procesamiento, nos están metiendo contrareformas hasta el hueso en todas las áreas. Y de yapa, ponen de Ministro al presidente de la Sociedad Rural. No hay que ser un erudito para darse cuenta quien va a ser el pato de la boda ¿no? Bancáme compartir ideas de Roberto Campos, prócer capitalista de Brasil, quien por 1968, sostenía: «Obviamente, el mundo es desigual. Hay quien nace inteligente y hay quien nace tonto. Hay quien nace atleta y hay quien nace tullido. El mundo se compone de pequeñas y grandes empresas. Unos mueren temprano, en el primor de su vida; otros se arrastran, criminalmente, por una larga existencia inútil. Hay una desigualdad básica fundamental en la naturaleza humana, en la condición de las cosas". A confesión de parte, relevo de pruebas. Para esta clase de tipos, la ley de la selva es el código que naturalmente rige la vida humana y la injusticia no existe, puesto que lo que conocemos por injusticia no es más que la expresión de la cruel armonía del universo: los países pobres son pobres porque... son pobres. Pero, pará. Se pone mejor: el autor fue el artífice de la política del Fondo Monetario Internacional en Brasil. En la Argentina, como en los demás países de América Latina, la puesta en práctica de las recetas del FMI confunden fiebre con enfermedad a propósito y la inflación con la crisis de las estructuras en vigencia, impone en América Latina una política que agudiza los desequilibrios en lugar de aliviarlos. Liberaliza el comercio, prohibiendo los cambios múltiples y los convenios de trueque, obliga a contraer hasta la asfixia los créditos internos, congela los salarios y desalienta la actividad estatal. Al programa agrega las fuertes devaluaciones monetarias, teóricamente destinadas a devolver su valor real a la moneda y a estimular las exportaciones. Hasta yo lo sé: las devaluaciones sólo estimulan la concentración interna de capitales en beneficio de las clases dominantes y propician la absorción de las empresas nacionales por parte de los que llegan desde fuera con un puñado de dólares en las maletas. La inflación es una impotencia estructural. Las fórmulas del FMI no sólo han fracasado en la estabilización y en el desarrollo, sino que además han intensificado el estrangulamiento externo de los países, han aumentado la miseria de las grandes masas desposeídas, poniendo al rojo vivo las tensiones sociales, y han precipitado la desnacionalización económica y financiera, al influjo de los sagrados mandamientos de la libertad de comercio, la libertad de competencia y la libertad de movimiento de los capitales. Los Estados Unidos, que emplean un vasto sistema proteccionista –ni Macri les puede vender un limón, literalmente– jamás han merecido la menor observación del FMI. En cambio, con América Latina, el FMI ha sido inflexible. Es que para eso está. El tema es que no se entiende bien, a esta altura del partido y con tanto capital humano tirado y por tirar por la ventada, para qué están los actuales economistas ¿argentinos? al mando. Por mi parte me niego a pensar que las cartas están echadas que los astros nos condenan y que debemos resignarnos mansa-mente a los poderosos. ¿Querés más data? Eduardo Galeano,"Las venas abiertas de América Latina". Parece escrito ayer.

El cambio que repite el pasado



