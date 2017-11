Roses: ”Estamos llevando adelante una lucha inédita contra el delito”

"La seguridad es un tema vital en nuestra agenda de trabajo y no vamos a parar hasta que los vecinos vuelvan a vivir tranquilos", aseveró el Presidente del HCD en relación a los operativos de saturación que se están realizando en diferentes barrios. "Estamos llevando adelante una lucha inédita contra el delito", afirmó Sergio Roses, presidente del HCD, en el marco de los operativos de saturación y prevención que lleva adelante la Secretaría de Seguridad del Municipio en distintos barrios de Campana con las distintas fuerzas. "La seguridad es un tema vital en nuestra agenda de trabajo y no vamos a parar hasta que los vecinos vuelvan a vivir tranquilos", manifestó Roses, al tiempo que consideró que "la clave es la constancia". "Sabemos que el problema no se resuelve de un día a otro, por eso estos operativos van a continuar semana a semana en distintos puntos de la ciudad", agregó. En ese marco, el Presidente del HCD resaltó el apoyo de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el compromiso del intendente Sebastián Abella, quien tomó la decisión política de realizar una inversión "histórica" en esta área ya que "Campana necesitaba una política de seguridad integral y comprometida no solo para combatir el delito sino también para prevenirlo". Asimismo pidió a los vecinos que se sumen a la lucha, "radicando la denuncia ante cualquier delito para tener un mapa real y actuar de forma más rápida" y reiteró que la ciudad cuenta tanto con un sistema más simple de toma de denuncias como con la app Alerta Campana que todos los vecinos deberían descargarse a sus celulares ya que es muy útil ante una emergencia. "Estamos conformes con todas las mejores que se llevaron a cabo, pero todavía nos queda mucho por hacer y por eso trabajamos en coordinación con todas las áreas para seguir sumando herramientas y garantizar más seguridad para los vecinos", enfatizó Roses.

Roses aseguró que uno de los principales objetivos de esta gestión es garantizar más seguridad a los vecinos.



Roses: ”Estamos llevando adelante una lucha inédita contra el delito”

