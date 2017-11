Fin de un mito: la dieta libre de gluten no ayuda a bajar de peso

La Licenciada Silvia Juárez, Nutricionista del Hospital Austral, analiza los motivos por el cual este tipo de alimentación es sumamente beneficiosa para quienes son celíacos o intolerantes al gluten, pero no así para quienes la siguen solamente por moda. En los últimos años la dieta libre de gluten –antes destinada, inclusive con cierto pesar, a las personas con enfermedad celíaca o intolerantes al gluten- fue creciendo cada vez más en popularidad hasta convertirse en una moda. Y como ocurre habitualmente con las modas, el objetivo puede desvirtuarse y lo que empieza como una alternativa para alimentarse de manera más saludable, muchas veces termina siendo una mera excusa para perder peso rápidamente. La Licenciada Silvia Juárez, Nutricionista e Integrante del Staff del Área Internación del Hospital Universitario Austral, explicó que "las dietas libres de gluten no ayudan a bajar de peso, sino que ayudan y sirven para disminuir los síntomas asociados a la intolerancia completa y permanente a una proteína conocida como gliadina, que se encuentra en el gluten, que a su vez es la estructura ‘gomosa’ de proteínas que se forma cuando se hidrata y amasa la harina de trigo. También se encuentra en el centeno, la cebada y la avena". Además, la especialista agregó: "Entre estos síntomas de los que hablamos se destacan la diarrea, los vómitos, la falta o retraso en el crecimiento, las molestias abdominales, la pérdida de peso y los cuadros más o menos severos de desnutrición. También puede presentarse sólo uno de estos u otros que no tienen tanta relación con lo gastrointestinal". Por ende, cuando una persona es celíaca, al ingerir los cereales antes mencionados (trigo, avena, centeno y cebada -TACC-) o alguno de sus derivados (cerveza, malta, harinas y cualquier alimento industrializado que lo contenga), puede padecer una atrofia de las vellosidades intestinales, y por lo tanto una mala o insuficiente absorción de los alimentos. Por eso, el único tratamiento posible es la alimentación adecuada y para toda la vida sin TACC. Y ahí surge quizás la confusión porque, al eliminar las harinas de la dieta, indirectamente se modifican los hábitos alimentarios y comienzan a aparecer elecciones más saludables como verduras, frutas, cereales y legumbres. "Al eliminar las harinas sacamos de la alimentación las galletitas, los panificados y sus derivados, tan presentes en las colaciones diarias. Además pensemos que esas harinas van acompañadas, en la mayoría de los casos, por grasas; con lo cual al cambiarlas por frutas frescas o secas, o bien por vegetales, el ser humano modifica el aporte calórico de la dieta obteniendo mayores beneficios. Por eso las personas que eliminan las harinas se sienten mejor", detalló la Dra. Juárez. "La sensibilidad al gluten es una forma de intolerancia sintomática frente al gluten. Lo que ocurre es que las personas afectadas por esta dolencia no soportan el gluten y desarrollan síntomas que pueden ser similares a los de la enfermedad celíaca. Entre las señales y signos típicos los pacientes refieren dolor abdominal, migrañas, diarreas, flatulencias, acidez de estómago, náuseas, glositis, ruidos intestinales", sumó la Licenciada Juárez. Finalmente, vale destacar que en el abordaje actual a la hora de reducir los síntomas gastrointestinales no sólo se busca eliminar el gluten, sino también los factores que influyen en estas enfermedades, que son múltiples. Por esa razón, hoy en día para estos trastornos gastrointestinales funcionales están ganando terreno las dietas bajas en carbohidratos fermentables de cadena corta (FODMAP).

Imagen ilustrativa.



Fin de un mito: la dieta libre de gluten no ayuda a bajar de peso

