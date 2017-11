Campanazo en Rosario

Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del domingo, 05/nov/2017. Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del domingo, 05/nov/2017. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Espectáculos: Mejor, imposible:

Doce jóvenes de la Academia "Jazz Dance Company" ganaron la final nacional de "Matrix Producciones 2017" en Danza Jazz Adultos. La Auténtica Defensa dialogó con la mentora Mariana Akiyama de Nani: "Siempre traté de llevarlas a competencias que le dan el valor al artista". Dicen que las cosas llegan cuando menos se esperan. Y un ejemplo de ello sucedió el pasado fin de semana cuando la academia de baile "Jazz Dance Company" de nuestra ciudad presentó en el certamen Matrix 2017 que se realizó en Rosario una coreografía de Janet Jackson titulada Burnitup. Hasta allí, nada extraordinario. Y es que lo extraordinario ocurrió después, cuando las doce jóvenes campanenses fueron galardonadas con el primer premio en la categoría Danza Jazz Adultos. En la competencia participaron 259 grupos de ritmos y estilos. El de Campana estaba integrado por cuatro juveniles y ocho Adultas: Natalia Ratica, Valentina del Molin, Verónica Jiménez, Candela García, Wanda Alfaro, Pilar Aguirre, Lucila Palacios, Mariana Akiyama de Nani, Candelaria Gómez, Lucia Soto Dovale, Delfina Torga, María Eugenia Baigorri e Iara Cossali. "El grupo es muy fuerte y hay mucho compañerismo. Nunca pararon de ensayar, tuvieron mucha constancia. Era una coreo que tenía mucha complejidad con muchos trucos de elevación. Era Danza Jazz pero fusionada con Hip Hop y New Style, onda más urbana pero manteniendo la base", explicó Mariana. Desde que llegaron al certamen, las jóvenes tuvieron la posibilidad de tener clases con distintos profesores que disertaron sobre diferentes géneros y estilos. También realizaron batallas de bailes con otros grupos. "Matrix producciones" es un certamen que se lleva a cabo en todas las provincias, en la cual se eligen las mejores coreografías para poder participar en la competencia a nivel nacional. La academia local es la primera vez que sale a mostrar su talento fuera de la provincia de Buenos Aires, aunque hace casi 20 años que existe. Su creadora, Mariana Akiyama de Nani, incursiona desde los 8 años en esta rama artística En 1997 comenzó en Escobar y tres años después se casó y vino a Campana a dar clases acá. Un año estuvo en "Tu Nuevo Ritmo" con Silvia Cirigliano hasta que en 2001 abrió su propia escuela. "La gente de Campana de a poco me fue abriendo los caminos, de Danza Jazz no había nada", recuerda. Mariana tiene 150 alumnas participando en su academia. Están divididas en grupos por nivel: inicial, juvenil y avanzado. "Tengo alumnas de hace 17 años que empezaron con tres años y ahora bailan como adultos. Toda una vida y eso genera mucha emoción", remarca. Mucha emoción, anécdotas, recuerdos quedan de este tipo de eventos y Mariana enfatiza el trabajo diario de todos los días y el esfuerzo de las bailarinas. "Siempre traté de llevarlas a competencias que le dan el valor al artista. No solamente por la plata. Siempre que me invitan busco eso, que todas estén contentas pero que a la vez todas estén cómodas y protegidas", afirma. Durante toda la entrevista, Mariana no deja de sonreír y de mostrar su felicidad por el gran momento: "Me deja con toda la energía. Durante el escenario pasan cosas insólitas, se juegan el todo por el todo. Son tres minutos que pasan volando. Ese rato y la cara de satisfacción te llena". LAS ALUMNAS "Este año estuvo muy bueno, se dieron hubo muchos logros", cuenta Verónica Jiménez. "Este último viaje fue lo mejor. El grupo es muy bueno y seguro que es por la gran profesora que hay detrás. Ella siempre está y nos ayuda en todo. Es una excelente profe y un ser humano bárbaro. Esta bueno que cada año sea el mejor", agrega. Por su parte, Candelaria Gómez señaló: "Se generó buena predisposición, responsabilidad, buena energía, compañerismo, confianza... un montón de cosas lindas que Mariana vio en nosotras. Es un gran broche de oro el haber ganado la Medalla de Campeonas Nacionales. Mariana es nuestra inspiración. Lo que construimos como equipo es no solamente gracias a ella sino que es un reflejo de cómo es ella. Nos transmite la pasión, el compromiso y la perseverancia. Todos coincidimos en que es una mujer mágica y super especial que tenemos la suerte que sea nuestra profesora. Y yo tengo la suerte de tener una relación más personal. Ella me lo permitió y me fue ayudando. Puedo decir que es mi mamá de la danza".

