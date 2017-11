El famoso estigmatizado Giorgio Bongiovanni durante el año 2016 y 2017 realizó una serie de conferencias al público italiano compartiendo profundos conceptos espirituales, en esta oportunidad les traemos extractos de la charla sobre los 100 años de Fátima.

Pregunta: Tengo un tema Giorgio, se me ocurre que el término usado por la Madre, "el Cielo que viene a la Tierra", "la Tierra que sube al Cielo", esta palabra cielo es la que repite Lucía Dos Santos en aquel mensaje publicado, desconocido también por el papa, publicado en el 2014, que ella dice mirando el cielo se siente consolada, después de haber visto una terrible visión de la destrucción mundial. Más allá de los años, la Virgen usa siempre el mismo término para indicar cuándo da estos mensajes, y veía el contacto "el Cielo, el Cielo", Lucía no podía decirlo porque estaba recluida en un monasterio, no lo podía explicar pero hablaba del contacto extraterrestre entre la humanidad y estos seres angélicos que nos están visitando, y hay otra revelación, no sé si la pueden recordar, es pública, donde el arcángel Gabriel dice que tú eres el pastorcito de Fátima reencarnado.

Giorgio: Es cierto la confirmo, aunque me permites decir, que yo he recibido informaciones del cielo sobre mi vida pasada, pero he realizado esto y lo digo con toda mi devoción hacia la santa Madre, no me importa en el sentido que podría ser también una gran mentira, para hacerme sentir importante y con fe. Has sido Elías, Juan Bautista, entonces esto me da fuerza, no me exalta, pero me da fuerza, pero yo estoy a disposición y estoy absolutamente seguro y también preparado, (hasta) quiero que Jesús me diga: "No es verdad, has sido campesino pero te he hecho creer que tú has sido Juan Bautista"

Pero por qué Señor? "Porque has trabajado como si él… lo que haces hoy es lo que hubiera hecho Juan. ¿Estás contento?" Estoy feliz. "Lo que haces hoy es lo que hubiera hecho el pastorcito de Fátima ¿estás contento?" Estoy contento! "Pero no has sido ninguno de estos personajes" Entonces aplaudo a Jesucristo porque es lógico.

Es importante lo que somos hoy, si fuese verdad... lo han hecho santo al pastorcito el 13 de mayo. Yo ahora soy un pecador desgraciado he vuelto hacia atrás. "¡Santo súbito!" Pero me lo dice la Virgen yo acepto y entonces no niego este mensaje… Pero tengo mi pensamiento, ¿mi discernimiento será realmente así?

Es verdad que soy un estigmatizado, pero es verdad que he sido Elías? No lo sé.

Yo estoy profundamente enamorado de Cristo y esto es una certeza, aún así que no estoy convencido de haber sido estos personajes que he nombrado. No estoy convencido, lo siento, pero yo por ejemplo me siento una figura, que la vivo dentro de la cual nunca me han dicho que he sido, es Giordano Bruno. Yo lo conozco de memoria como si lo hubiera visto.

Lo único que sé es que yo amo a Cristo muchísimo, para mí Jesús está antes que mi familia, que mi hija, he dicho a mi familia que soy un estigmatizado, a mi mujer que la presento es bella, bellísima, que me ha dado Dios.

No hay ninguna relación entre marido y mujer si no está Cristo, si Dios manda hijos podemos vivir el amor como una pareja normal, yo también en el momento más íntimo pienso en Cristo, asi vivo con los que estan conmigo, si no es estás de acuerdo buscate otro... Entonces cuando un marido le dice a la mujer "en la intimidad no puedo no pensar en Cristo en nuestro Señor" les basta esto para creerme que yo amo a Jesús verdaderamente.

Y luego no sé si he sido… quiero hacer todo lo posible para hacer conocer a esta figura, Jesús de Nazaret, hasta el punto de vista humano, la figura de este hombre viril, fuerte, amigo verdadero.

La encarnación de la no violencia, la instigación violenta a la paz. La encarnación de la no violencia, atención a esta frase: "la instigación violenta a la paz, a la fraternidad, a no hacer la guerra" Es una imposición violenta casi... no... impuesta a que si te hacen el mal no debes reaccionar, porque tu victoria es creer en la justicia de Dios que será… del amor infinito.

Él ha vencido en la cruz a todos cuando murió o aquellos que lo han clavado "pero era de verdad el Hijo de Dios..." Pero como hace, te imaginas a Hitler que dice: "efectivamente él era el hijo de Dios, soy un monstruo"

Y como ha podido vencer Cristo? Haciéndose matar.

Entonces este chico Jesús de Nazaret, nosotros lo debemos seguir y entonces debemos hacer como él.

Nosotros debemos denunciar el mal con fuerza como Juan Bautista, gritar que Dios desencadenará su Venganza.

Pero nosotros no debemos tomar el fusil nunca, así venceremos.

Es por eso que estoy enamorado de Cristo, tal vez por esto he sido elegido porque yo siento que él es así.

