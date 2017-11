Nadie esta libre de pasar por una tormenta, una tormenta hace que nuestra vista se empañe para poder ver con claridad nuestro futuro. Muchas de esas veces es difícil creer que la tormenta va acabar y pensar que después no quedarán daños. Todos los sufrimientos, las aflicciones, dolores, y todo el pánico que se vive en el mundo actual, habrán valido la pena soportarlos cuando nos encontremos cara a cara con nuestro creador y nuestro carácter haya sido aprobado por Él, así que, ¿Por qué temer? ¿Por qué angustiarse por todo lo que se vive ahora en nuestro entorno? Recordemos que Cristo entregó su vida para salvarnos y darnos Paz. (Marcos 4:39) Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: ¡Silencio! ¡Cálmate! El viento se calmó y todo quedó completamente en paz. Quizá hoy te encuentres en medio de una fuerte tormenta, puede que todo a tu alrededor se vea mal y que incluso tú mismo pienses que todo saldrá mal, pero aun cuando todo el panorama pinta de esa manera hay algo que en medio de la tormenta nos da la confianza de que algo bueno puede pasar, la Fe, es la que nos ayuda a sobrevivir en medio de cualquier tormenta no importando que tan fuerte sea. Hoy te invito a seguir teniendo Fe, a que no te dejes intimidar por el panorama que tus ojos puedan ven, y pedirle a Dios que abra tus ojos espirituales para que puedas observar la forma de cómo Dios está contigo aun en medio de la tormenta más fuerte que a tu vida pueda llegar; porque cristiano sin fe es cómo un bote sin motor a la deriva en medio de una tormenta. Asegúrate de estar firme en tu Fe en Cristo. No te des por vencido, nunca creas que será tu fin, jamás pienses que todo saldrá mal, porque cuando tienes a Dios de tu lado tu barca no se hundirá y Dios te dará Paz en medio de la Tormenta. Las tormentas de la vida no deben quitarnos la paz que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, la paz que nos da la seguridad de saber que estamos de paso en esta vida, preparándonos para la eternidad a su lado. ¿Por qué temer? descansemos en Cristo, Él cumplirá Su propósito en nuestra vida. "La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, Jesucristo (Juan 14:27) Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luís Rodas Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ”Paz en la Tormenta”

Por Luís Rodas

