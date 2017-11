P U B L I C







Jugarán desde las 15.30 horas con arbitraje de Ramiro Magallán. Vuelven Maxi Díaz y Pablo Godoy, mientras que Paulo Boumerá será baja por un desgarro. Mañana lunes, Puerto Nuevo intentará ponerle punto final a una racha de cuatro partidos sin victorias cuando reciba la visita de Liniers por la 10ª fecha del campeonato de Primera D. El encuentro, que comenzará a las 15.30 horas y tendrá el arbitraje de Ramiro Magallán, se disputará en la cancha de Villa Dálmine, donde el Auriazul hará las veces de local buscando aprovechar el estado del campo de juego Violeta. Para este compromiso, el DT Carlos Hernández recupera a dos jugadores: Pablo Godoy, quien volverá a ubicarse en el lateral izquierdo; y Maximiliano Díaz, que compartirá la mitad de la cancha con Kevin Redondo. En tanto, Sergio Robles (que superó la fractura de un dedo) estará en el banco de suplentes. En cambio, sufrirá una baja importante en la defensa, dado que Paulo Boumerá sufrió un desgarro de 3 milímetros ante Juventud Unida y se perderá al menos dos partidos. Así, "Poli" se suma a las bajas del arquero Rodrigo Ponce De León (le falta purgar una fecha de sanción), de los marcadores centrales Raúl Colombo y Brian Aguirre (que están avanzando con sus recuperaciones) y del delantero Octavio Ábalos, quien sufrió la rotura de ligamentos de su rodilla derecha y se perderá el resto de la temporada. Entonces, Puerto Nuevo formará hoy con Esteban Montesano en el arco; Tadeo MacIntyre, Antoni Rodríguez, Joaquín Montiel y Pablo Godoy en la defensa; Alejandro González, Kevin Redondo, Maximiliano Díaz y Alexis Merlo en el mediocampo; y con Michel Bustamante y Germán Águila en ofensiva. En tanto, como suplentes estarán: Franco Carrizo, Pablo Sosa, Gustavo Roldán, Sergio Robles, Ramiro Litardo, Alex Curto y Nicolás Rodríguez. Por su parte, Liniers llegará a Campana entonado por las últimas dos victorias consecutivas (1-0 a Yupanqui y 2-0 a Deportivo Paraguayo) que le permitieron trepar en la tabla de posiciones y compartir actualmente la segunda posición junto a Central Ballester y Lamadrid con 17 unidades, a tres del líder Argentino de Merlo (20). FECHA 10. Hasta el momento se disputaron tres encuentros de esta décima fecha: Deportivo Paraguayo 2-0 Argentino de Rosario; Claypole 1-3 Atlas; y Lugano 1-0 Lamadrid. La jornada continuará hoy con Muñiz vs Juventud Unida; Central Ballester vs Centro Español; y Argentino de Merlo vs Victoriano Arenas. En tanto, mañana lunes jugarán Puerto Nuevo vs Liniers; y el martes lo harán Yupanqui vs Real Pilar.

MOVIMIENTOS EN DEFENSA. CON LA BAJA DE BOUMERÁ, MONTIEL Y RODRÍGUEZ SERÁN LOS CENTRALES, MIENTRAS QUE MACINTYRE VOLVERÁ AL LATERAL DERECHO. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 33: En 32 partidos, Puerto Nuevo 3 veces, mientras que Liniers obtuvo 21 victorias. Igualaron en 8 ocasiones. Puerto marcó 22 goles, mientras que Liniers convirtió 66 COMO LOCAL PUERTO NUEVO: en 16 partidos, Puerto ganó 3 (13 goles) y Liniers venció en 8 oportunidades (32 goles). Empataron 5 juegos. COMO LOCAL LINIERS: jugaron 16 veces, Liniers ganó 13 (34 goles) y Puerto no ganó (9 goles). Igualaron 3 encuentros. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL: El lunes 26 de septiembre de 2016, por la 5ª fecha de la Primera D 2016/17, Puerto Nuevo y Liniers igualaron 0-0. Arbitraje de Juan Pablo Battaglia. Posteriormente, por la mala inclusión de los jugadores Matías Fleitas y Maximiliano Castano en Liniers, el Tribunal de Apelaciones de la AFA le dio por ganado el partido a Puerto Nuevo. APOSTILLAS: 19 partidos sin ganarle a Liniers lleva el elenco "Portuario", con 11 derrotas y 8 empates (no se contabiliza el triunfo 1 a 0 de 2016, que fue resuelto por el Tribunal de Apelaciones de AFA). Como local, 9 juegos sin victorias para el equipo campanense con 5 empates y 4 derrotas. El último triunfo en esta condición en el campo de juego fue el sábado 21 de septiembre de 1991, por la 15ª fecha de la Primera D 1991/92. Fue por 2 a 1 con goles de Mauricio Oviedo y Fabián Gamboa, mientras que Diego Fernández marcó el descuento para Liniers. MÁXIMOS GOLEADORES PUERTO NUEVO: Carlos Canale (3), Héctor Leyes (2), Juan Carlos Suárez (2), Omar Díaz (2). MÁXIMOS GOLEADORES LINIERS: Spinotti (6), Martín (6), Walter Negretti (3), Fernando Bianchi (3), Acosta (2), Matías Fleitas (2), Luis Stansiola (2), Lucas Tiedemann (2) y Juan Ortíz López (2). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL PRIMER TRIUNFO Se produjo el 16 de abril de 1983, por la 6ª fecha de la Primera D: PUERTO NUEVO 1 - LINIERS 0. PUERTO NUEVO (1): Carlos Pérez; Stemberg, Rodríguez, Luchetta y Barrientos; Carlos Canale, Carlos Vázquez y Coronel; Verón (Montani), Fabián Sarna y Claudio Bolli. DT: Carlos Cazador. SUPLENTES: Tanzillo, Rubén Stella, Miño y Dicharze. LINIERS (0): Maciel; Carbone, Villareal, Trebbia y Peralta; Aballay, Boquete y Ayoroa (Gallardo); Spinotti, Schenardi y Márquez (Ivanoff). DT: Macrini-Francana. SUPLENTES: Molina, Cabaña y Garay Gol: ST 34m Carlos Canale (PN). INCIDENCIAS: ST 40m expulsado Ivanoff (L); 43m Rodríguez (PN) malogró un penal. ARBITRO: Carlos De los Santos.

Primera D:

Puerto Nuevo recibe mañana a Liniers en cancha de Villa Dálmine

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: