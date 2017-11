NOTICIA RELACIONADA: Nacional B:

Villa Dálmine visita mañana a Deportivo Riestra ENCUENTRO Nº 31: En 30 partidos (disputados todos en la Primera C), Villa Dálmine se impuso en 18 ocasiones, Riestra ganó 3 partidos y empataron 9 partidos. El conjunto Violeta marcó 77 goles, mientras Riestra convirtió 25. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 15 veces: Villa Dálmine ganó 11 encuentros (47 goles); Riestra no ganó (11 goles) y empataron en 4 ocasiones. COMO LOCAL DEP. RIESTRA. Jugaron 15 partidos: Riestra ganó 3 partidos (14 goles); Villa Dálmine consiguió 7 triunfos (30 goles); e igualaron 5 veces. El ULTIMO ENCUENTRO: Se remonta al sábado 23 de febrero de 2002, por la 5ª fecha del Torneo Clausura de la Primera C: DEPORTIVO RIESTRA 2 - VILLA DALMINE 2. Goles de Coria y Araya para el local; y de Gastón Soriano y Carlos Lezcano para el "Violeta". LA MAXIMA GOLEADA: El sábado 22 de Noviembre de 1975, en Campana, por la 33ª fecha de la Primera C: VILLA DALMINE 11 - DEPORTIVO RIESTRA 4. Los goles del Violeta los marcaron: Juan Alberto Martínez (4), Eduardo Enrique Oviedo (3), Ángel Comisso (2), Carlos Morales y Miguel Ernesto Benítez. APOSTILLAS: Cuatro partidos sin perder acumula Villa Dálmine ante Deportivo Riestra, con 2 victorias y 2 empates. La última derrota fue el sábado 18 de marzo de 2000 como visitante, por la 24ª fecha del campeonato de la Primera C. Fue por 2 a 1, con goles de Manfredi y Kiñazuk para "los malevos de Pompeya", mientras que Jorge Guadagnone anotó el tanto del equipo campanense. Como visitante, el Violeta arrastra 3 encuentros sin victorias con dos empates y una derrota. La última victoria fuera de Campana se remonta al sábado 29 de agosto de 1998, por la 2ª fecha del Torneo Apertura de la Primera C. Fue por 1 a 0 con gol de Eduardo Lama. MÁXIMOS GOLEADORES DE VILLA DÁLMINE: Adolfo Cavallaro (5), Juan Alberto Martínez (5), Gastón Ricardo Soriano (4), Fretes (3), Miguel Ernesto Benítez (3), Eduardo Enrique Oviedo (3), Ángel Luis Comisso (3), Daniel Ielsich (3), Miguel Ángel Castrellón (3) y Jorge Guadagnone (3). MÁXIMOS GOLEADORES DEPORTIVO RIESTRA: Fraile (3), Argentino Romagnoli (3), O. H. Blanco (2), Hernán Kiñaszuk (2). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA GOLEADA VISITANTE DE 1995 Se produjo el 15 de abril, por la 12ª fecha del Torneo Apertura de la Primera C: DEPORTIVO RIESTRA 0 - VILLA DALMINE 6. DEPORTIVO RIESTRA (0): Francisco Berscé; Caggiano, Nocco, Mariano Grandjean (Hernán Trícoli) y Héctor Converti; B. Acosta, Igor Pesl, Hugo Gaudiano y Scheimberg; Guillermo Pisapia y Gabriel Rodríguez (Ángel Vera). DT: H. Jeréz. SUPLENTES: Green, Calabrese y Cardoso. ATLÉTICO CAMPANA (6): Pablo Díaz; Juan Martín Galeano, Pablo Galiano, Carlos Alberto Pereyra y Flavio Damián De Faveri; Rubén Acosta, Mariano Alessandrello, Walter Nicolás Otta y Miguel Ángel Castrellón; Cristian Saita (Ernesto Martín Rossi) y Ariel Giles (Alejandro Marinilli). DT: Mario Lurje. SUPLENTES: Jorge Zapata, Jorge Martín Piñón y Diego Frattini. GOLES: ST 8m Giles (VD), 20m Otta (VD), 21m Giles (VD), 25m Otta (VD), 32m Acosta (VD) y 41m Marinilli (VD). INCIDENCIAS: ST 26m expulsado B. Acosta (DR); y 37m Pablo Díaz (VD) le atajó un penal a Pesl (DR). CANCHA: Barracas Central. ARBITRO: Rosario Sardisco. TERCERA: Dep. Riestra 0 At. Campana 1 (Juan Carlos Carrió).



El Historial:

Villa Dálmine Vs. Deportivo Riestra

Por Gustavo Belsué

