Puerto Nuevo recibe mañana a Liniers en cancha de Villa Dálmine ENCUENTRO Nº 33: En 32 partidos, Puerto Nuevo 3 veces, mientras que Liniers obtuvo 21 victorias. Igualaron en 8 ocasiones. Puerto marcó 22 goles, mientras que Liniers convirtió 66 COMO LOCAL PUERTO NUEVO: en 16 partidos, Puerto ganó 3 (13 goles) y Liniers venció en 8 oportunidades (32 goles). Empataron 5 juegos. COMO LOCAL LINIERS: jugaron 16 veces, Liniers ganó 13 (34 goles) y Puerto no ganó (9 goles). Igualaron 3 encuentros. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL: El lunes 26 de septiembre de 2016, por la 5ª fecha de la Primera D 2016/17, Puerto Nuevo y Liniers igualaron 0-0. Arbitraje de Juan Pablo Battaglia. Posteriormente, por la mala inclusión de los jugadores Matías Fleitas y Maximiliano Castano en Liniers, el Tribunal de Apelaciones de la AFA le dio por ganado el partido a Puerto Nuevo. APOSTILLAS: 19 partidos sin ganarle a Liniers lleva el elenco "Portuario", con 11 derrotas y 8 empates (no se contabiliza el triunfo 1 a 0 de 2016, que fue resuelto por el Tribunal de Apelaciones de AFA). Como local, 9 juegos sin victorias para el equipo campanense con 5 empates y 4 derrotas. El último triunfo en esta condición en el campo de juego fue el sábado 21 de septiembre de 1991, por la 15ª fecha de la Primera D 1991/92. Fue por 2 a 1 con goles de Mauricio Oviedo y Fabián Gamboa, mientras que Diego Fernández marcó el descuento para Liniers. MÁXIMOS GOLEADORES PUERTO NUEVO: Carlos Canale (3), Héctor Leyes (2), Juan Carlos Suárez (2), Omar Díaz (2). MÁXIMOS GOLEADORES LINIERS: Spinotti (6), Martín (6), Walter Negretti (3), Fernando Bianchi (3), Acosta (2), Matías Fleitas (2), Luis Stansiola (2), Lucas Tiedemann (2) y Juan Ortíz López (2). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL PRIMER TRIUNFO Se produjo el 16 de abril de 1983, por la 6ª fecha de la Primera D: PUERTO NUEVO 1 - LINIERS 0. PUERTO NUEVO (1): Carlos Pérez; Stemberg, Rodríguez, Luchetta y Barrientos; Carlos Canale, Carlos Vázquez y Coronel; Verón (Montani), Fabián Sarna y Claudio Bolli. DT: Carlos Cazador. SUPLENTES: Tanzillo, Rubén Stella, Miño y Dicharze. LINIERS (0): Maciel; Carbone, Villareal, Trebbia y Peralta; Aballay, Boquete y Ayoroa (Gallardo); Spinotti, Schenardi y Márquez (Ivanoff). DT: Macrini-Francana. SUPLENTES: Molina, Cabaña y Garay Gol: ST 34m Carlos Canale (PN). INCIDENCIAS: ST 40m expulsado Ivanoff (L); 43m Rodríguez (PN) malogró un penal. ARBITRO: Carlos De los Santos.

