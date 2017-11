Rincón Tuerca

Nuestro e-mail: rincontuerca@ubbi.com TC MOURAS: La categoría está durante este fin de semana otra competencia del presente calendario en el autódromo de Concepción del Uruguay. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". TENER: La llegada de la categoría de las camionetas por parte de la ACTC ya provocó que en nuestra zona se pueda llegar a tener un piloto que está habilitado por haber sido partícipe del Turismo Carretera en la nueva propuesta que llega al mercado de nuestro país. PROMOTORA: Dentro del equipo se acaba de sumar una promotora a partir de la última carrera que fue bien recibida donde el piloto Gastón Fernandez ya confirmó que los acompañará en cada carrera de los chasis del regional. La señorita en cuestión se llama Araceli Lopez y se mostró interesada y gustosa del mundo tuerca. Bienvenida!! VOLVER: Cuentan que el reconocido piloto desea volver a subirse a un auto de carrera pensando ya en la próxima temporada lo cual lo podemos llegar a ver en la categoría Alma con un auto que se atenderá en la ciudad de Pilar. SUPER TC 2000: Nueva presentación de la categoría en este fin de semana en el autódromo de San Juan donde desde las 10.30 hs televisa Canal 13 a través del programa "Carburando". DECISION: La decisión de la terminal Fiat ya fue tomada y se baja de la categoría Super TC 2000 con su actual equipo sin darle continuidad la próxima temporada. Lo único que si va a proseguir con sus autos será en el TC 2000. PROYECTO: Todo hace pensar que Leandro Cracco no continuará corriendo en karting a partir de la próxima temporada ante el proyecto que está dispuesto asumir con todo su equipo el representante de Zárate. SUMARSE: La vida es sumarse al Turismo Pista en el año 2018 en la Clase Dos donde ya adquirió un auto y días atrás compró un motor a Diego Coronel como para tener todo listo para estar desde la primera del año. De esta manera Zárate tendrá su primer representante en la categoría. DESAFIO ABARTH: La monomarca desarrolla su actividad este fin de semana en el autódromo de San Juan donde televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". TURISMO 4000 ARGENTINO: Nueva presentación de la categoría en el autódromo de Concepción del Uruguay en este fin de semana con su habitual parque de autos donde desde las 11 hs la TV Pública televisa dicha competencia a través del programa "Carreras Argentinas". ESPECIAL: Con un físico acorde para la alta competencia el regreso de Juan Carlos Muñoz se espera de una manera especial por parte de sus amigos y allegados para verlo desde arriba de su Fiat 600 en la categoría Alma en la próxima temporada. BINOMIO: Continuando con Muñoz el auto también tendrá como piloto a Eric Damario como ya adelantamos en esta sección y el binomio espera tener una buena temporada con la motorización de Diego Fangio quien decidió tomar tal desafío con los dos pilotos locales. VISITAR: En nota televisiva el gerente comercial Andrés Romero de AGR repuestos aseguró que en materia de accesorios y elementos para motonetas clásicas y antiguas se consigue, todo es cuestión de visitarlos en su local de la calle Félix Pagola 731 en Zárate y le resolverán el problema. FORMULA RENAULT: La categoría Escuela del Automovilismo Nacional llega este fin de semana al autódromo de san Juan donde televisiva el programa "Carburando" desde las 10.30 hs por Canal 13. FUTURO: Sin duda que Fausto Ciaponi ya demostró que el pibe tiene futuro en el mundo de los ciclomotores y se muestra muy entusiasmado donde ya le hicieron saber en su equipo muy familiar que el año próximo continuará en la alta competencia otra temporada. FIESTA: Siguen avanzando en los trabajos para la próxima fiesta del automóvil a realizarse el domingo 19 de noviembre en orden conjunto la municipalidad y el club del automóvil. El lugar elegido es el mismo del año anterior. AVENTURA: Con la moto comprada ya está todo listo para la gran aventura que el piloto de automovilismo quiere realizar el viaje deseado en dos ruedas. Es que el muchacho es inquieto y ahora entrado en kilos hacen que desee movilizarse todos los fines de semana lo que provoca en Pablo Villaverde un nerviosismo hasta lógico. TC PISTA MOURAS: En el autódromo de Concepción del Uruguay la categoría encara este fin de semana otra carrera del presente torneo con otro parque interesante de autos donde televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". DECIDIR: Finalmente el joven Ignacio López decidió incorporarse a la nueva categoría RF de Karting donde en principio hará todo el año próximo. Nacho viene cambiando de categoría últimamente donde arrancó en Kart Plus, pasó a Pako y corrió en Prokart desde su inicio en alta competencia. Cambia todo cambia! TEMPORADA: Federico Martorelli ya confirmó en nota televisiva que tras dejar el karting y un paso fugaz en la categoría A.S.M. se sumará a la Clase Dos del Turismo Pista con el equipo de Juan Sbarra para hacer la temporada próxima en forma completa. HERMANO: Desde la última carrera se sumó Sebastián hermano de German Henze al equipo de competición que viene buscando el campeonato en la categoría enduro de motocross que aún resta una competencia y hay posibilidad de buscar el Uno. FORMULA METROPOLITANA: La categoría está visitando este fin de semana el autódromo de Concepción del Uruguay por otra carrera del campeonato donde desde las 11 hs televisa el programa "Carreras Argentinas" a través de la TV Pública. TRABAJAR: Aunque algunos pensaron que Arnoldo podía llegar a volver a correr como lo hizo en su momento todo indica que lo suyo dentro del equipo de Juan Manuel Rodriguez es trabajar en la puesta a punto del motor de la Cupecita de competición. O sea que Don "Pajarito" Alvarez no supera más allá de lo expuesto. TC BONAERENSE: La categoría está visitando este fin de semana el autódromo de Baradero por otra carrera del campeonato donde desde las 10 hs comienzan con su espectáculo. REGLAMENTO: Quienes tienen a su cargo seguir los destinos de la categoría Alma ya determinaron que la Clase Tres en pleno crecimiento desde esta carrera de este fin de semana todos los autos deben estar en reglamento como marca el confeccionado y presentado en la federación metropolitana. TURISMO ZONAL PISTA: Nueva visita al autódromo Juan y Oscar Galvez por parte de la categoría durante este fin de semana. Desde las 10 hs arrancan con la clasificación. DISPUESTOS: Papá Sergio está entusiasmado en que sus hijos se sumen al mundo de los fierros y pensando en verlos correr en motocross adquirió dos motos una para cada pibe pero parece que algo falló porque los chicos no están dispuestos a andar de salto en salto en la tierra así que se frustró el proyecto de Don Giordano. FORMULA CINCO METROPOLITANA: En el autódromo capitalino la categoría encara otra carrera del campeonato en este fin de semana. Desde las 13 hs desarrollan su final a quince vueltas en el circuito número cinco. ADQUIRIR: Cuando finalice el presente campeonato para los chasis del Regional van a evaluar en el equipo si se adquiere otro auto para poder sumarse a la categoría y tendrán como piloto a Rubén Fernandez que está con las ganas de correr como quedó establecido en nota televisiva días atrás. A.L.M.A.: La categoría llega este fin de semana al autódromo de La Plata para concretar otra carrera del presente certámen. Desde las 9.30 hs arrancan con su espectáculo. RITMO: Luego de superar un problema personal de salud Miguel Parra está retomando de a poco su actividad donde se lo puede ver recorrer en las calles de nuestra ciudad para ponerse en ritmo y poder sumarse a alguna competencia. No lo acompañará su cuñado "Tito" Cocilova? MEDIRSE: Para la competencia de la categoría Alma vuelve a sumarse el representante de Moreno "Nandy" Casasco que comienza a medirse con el resto pensando en el próximo campeonato. ASADO: La promesa vino del seno de su equipo que consta de un asado gigante para mas de docientas cincuenta personas en Capilla del Señor Valerio Diamante se coronó campeón en el Turismo Pista en la Clase Uno. GT 2000: En el autódromo platense van por otra fecha del campeonato donde desde las 14 hs largan la final utilizando el trazado más largo. TC REGIONAL: La categoría vuelve al autódromo capitalino durante este fin de semana con sus dos clases y su habitual parque de autos. Desde las 11 hs comienzan con su propuesta deportiva. FORMULA 07: Nueva propuesta de la categoría con sus dos clases en el autódromo porteño en este fin de semana donde desde las 9.30 hs arrancan con su espectáculo. MANTENER: Los chasis del TC regional vienen de correr en el autódromo de Roque Pérez con su parque de veinticuatro autos manteniendo su positivo momento que se acrecienta con el transcurrir del campeonato. CAUDAL: La competencia quedó en manos del joven Sebastian Pérez Algaba que se llevó el mayor caudal de puntos para el campeonato lo que dejaron muy contento y conforme a todo el equipo. SEGUNDO: Ese es el puesto que ocupó Valerio Diamante en esta competencia de los chasis con el auto que el de Capilla del Señor le alquila a Juanjo Tártara. ALCANZAR: El zarateño Sergio Yacobone fue de la partida en los chasis del Regional donde alcanzó el octavo puesto con este auto que arman en su taller con la familia y la asistencia de Juanjo Tártara. PUESTO: El otro piloto de Zárate que fue tras una ausencia en algunas carreras alcanzó el puesto décimo primero donde Juancito Fontanot se mostró conforme con el hecho de poder estar en la alta competencia. FALLA: El campanense Gastón Fernandez que venía haciendo una buena performance sufrió una falla en el carburador que lo relegó al lugar vigésimo primero sin poder dar el total de vueltas con la motorización de Juanjo Tártara. PRUEBA: Como viene sucediendo en las pruebas exigente en el cuatriciclo para el próximo Dakar todo se desarrolla dentro de los parámetros establecidos lo que deja muy conforme a Debesa como Berta los responsables de que funcione ante la llegada de esta competencia de nivel internacional. Aún restan varias pruebas pero hay mucho optimismo en todo el equipo.

Rincón Tuerca

