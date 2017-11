P U B L I C



El fiscal tomará declaración a quienes considera responsables de las tres muertes el próximo 12 de diciembre. Las pericias señalarían que los puntales estaban mal armados. El relato del primer rescatista. El 8 de noviembre de 2016, cerca de las 15:30, en la avenida Rocca se escuchó un singular y sorpresivo estruendo: se había caído el encofrado de la losa de una futura galería comercial que se estaba rellenando desde la mañana temprano. Así, aplastados por maderas, hierros y cemento fresco, perdieron la vida Miguel Colarte (30), Alberto Chamorro (50) y Francisco Leiva (62). El Fiscal que instruye la causa, Matías Ferreirós, le confirmó a La Auténtica Defensa que luego de las pericias realizadas, que incluyeron varios allanamientos y hasta escuchas telefónicas, tiene elementos suficientes para tomar por primera vez declaración a los arquitectos Ramiro Mendizabal y Carlos Alberto Senestrari, responsables de la obra, el próximo 12 de diciembre. Además, para ese mismo día, convocó al encargado Emidgio Leiva, a quien ya había tomado declaración el día del siniestro. Los 3 están imputados de "Triple homicidio culposo y Estrago culposo en concurso ideal". Según las pericias que maneja el titular de la UFI Nº 2, no necesariamente faltaron puntales que sostenían el encofrado, sino que estaban mal armados o directamente en algunos sectores faltaban los respectivos arriostramientos (contrafuertes que se colocan para distribuir la carga a soportar por cada puntal vertical). EL PRIMERO EN LLEGAR "¿Ya pasó un año?" nos dijo Walter Arias (49), vecino de la localidad del Lobos, quien accedió a comentar telefónicamente su experiencia el día de la tragedia, cuando el destino lo encontró en Campana, visitando a unos familiares. "Pasamos caminando por la vereda de enfrente con mi primo y un amigo, hacia la Heladería Real, porque les había invitado un helado. Estábamos por llegar y escuchamos el estruendo. Estábamos de espaladas, pero dije: se cayó la losa. Giré y salí corriendo para el lugar. En la vereda, mirando hacia adentro, había un muchacho totalmente bañado en cemento. Cuando le voy a preguntar dónde estaba la gente, veo a uno, sobre la izquierda, haciendo fuerza para salir. No sé cómo hice, pero con una mano levanté el fenólico con todas las porquerías que había arriba y con la otra lo agarré del cinturón y lo saqué. Andaba medio rengo, pero no tenía nada. Después vi a unos muchachos que salían por el otro costado, por sus propios medios", relató Arias, quien se describe morrudo y ex jugador de rugby. Dado que nadie se explicaba por qué 3 personas se encontraban debajo de la losa mientras era vaciado el cemento, una de las especulaciones iniciales era que, a falta de vibradores, los 3 fallecidos se encontraban golpeando las columnas de encofrado a la vieja y prohibida usanza, para que el cemento se asiente y despida burbujas de aire atrapadas en su interior. Sin embargo los vibradores estaban, hay fotos que lo prueban. "Uno de los muchachos me dijo los tres hombres habían bajado a tomar (mate) tereré", dijo Arias y agregó otro detalle: "Tardaron bastante tiempo en sacar el camión hormigonero, porque el que manejaba el brazo que distribuía el cemento con el control remoto desde el techo del negocio de al lado, no tenía una escalera para bajar. Había dos o tres más ahí. Escuché que por lo menos uno de ellos, llegó a saltar hasta ahí, porque estaba arriba de la losa cuando empezó a moverse y se derrumbó".

EL HECHO SE DESENCADENÓ PASADAS LAS 15 HORAS, CUANDO SE ESTABA HORMIGONANDO LA LOSA.

LUGAR DE LOS HECHOS. LAS LÍNEAS PUNTEADAS MARCAN CÓMO QUEDARON LAS COLUMNAS QUE ESTABAN SIENDO RELLENADAS DE CEMENTO JUNTO CON LA LOSA. EL CUADRILÁTERO SOBRE EL SUELO, ES EL LUGAR APROXIMADO DONDE ENCONTRARON LOS TRES CUERPOS.



La causa judicial:

A un año de la tragedia de la Rocca

