El PJ y sus concejales llamaron a la ”unidad” de un peronismo con ”perfil opositor”

La convocatoria se realizó en una conferencia de prensa que compartiró la concejal Calle y el titular del partido, Pedro Milla. Después de su segunda elección consecutiva en segundo lugar, el peronismo de Campana vuelve a volcarse al debate sobre la unidad, aunque la palabra implique condiciones distintas se trate de una agrupación o la otra. Este lunes por la mañana, en la previa de los que sería una reunión entre militantes y gremialistas peronistas convocada desde el giroldismo, el bloque de concejales del PJ-FPV mantuvo un encuentro con el titular del Partido Justicialista, Pedro Milla, en la que se coincidió en la necesidad de la unidad, el perfil opositor del movimiento y en cuestionar los llamados realizados "por afuera" del partido. Así lo dejó en claro la líder de los concejales justicialista, Soledad Calle, en una conferencia de prensa ofrecida en conjunto con Milla. La edil expresó que el peronismo debe abocarse a los mismos objetivos que ha perseguido su bloque en los últimos dos años: "la unidad" incluso "desde las pertenencias y las identidades distintas", y una posición "alternativa a un gobierno que está consolidando un país cada día menos democrático, menos justo y con una pérdida de derechos terrible". Calle explicó que su bancada quiso transmitir una definición del peronismo que pretende porque a sus propios integrantes les "ha costado mucho esfuerzo dejar de lado todo tipo de protagonismo y egoísmos en términos personales, de vanidades, para construir esta unidad" que mantienen desde diciembre de 2015. Prometió en ese sentido que el PJ-FPV seguirá unido, más allá del nombre que se elija para representarlo cuando asuman los nuevos concejales (que podría ser PJ-Unidad Ciudadana). Paralelamente al mensaje unificador, advirtió que "el movimiento tiene una tradición transformadora" pero que "algunos quieren llevarlo a convertirse en un proyecto conservador", sin dar nombres específicos. Dio a entrever asimismo que en cualquier armado post elecciones partidarias del 17 de diciembre, Unidad Ciudadana tiene que jugar un rol clave, al recordar que su performance electoral superó la de las Elecciones Legislativas 2013, cuando el peronismo no estaba con una "división" como la de hoy. La concejal justicialista respaldó en nombre del bloque "todo lo que hizo hasta ahora" Milla, reconociéndole "la búsqueda de unidad" y "que haya impulsado desde el PJ los reclamos en defensa de la pérdida de derechos de vecinos y vecinas". Por el contrario, calificó de "orfandad" cualquier convocatoria efectuada "por fuera del paragua del Partido Justicialista". En línea, el titular del PJ sostuvo que "el lugar de debate tiene que ser el partido" y que afirmó que, si bien respeta "la opinión de los dirigentes que han convocado por afuera", no la comparte ni considera que sea una vía "institucional". El dirigente petrolero calificó de "muy productiva" la reunión con los concejales –de la que también participó el vice del PJ, Mauro Magallanes-, en la que ambas partes se mostraron de acuerdo "en todo el trabajo hecho en este tiempo". Al respecto de los objetivos definidos por Calle para el peronismo, recordó que su conducción "desde un primer momento bregó por la unidad", algo que hoy sigue sosteniendo. "Me he encontrado con un bloque en el que los compañeros hablan de unidad, así que vamos por ese camino. Es el desafío de los próximos meses", aseveró. De todas formas, avisó que si no hay consensos "seguramente va a haber internas". "Y cada uno deberá asumir la responsabilidad del costo que podrá tener de ganar o perder", advirtió. "Creo que la mayor parte del peronismo está de acuerdo con la unidad. Hay otra con la que vamos a tener que tener un debate importante: (sus integrantes) tienen que estar a la altura de las circunstancias para bregar por la unidad", consideró el dirigente justicialista, que –como ya había adelantado- este lunes repitió que no buscará seguir al frente del histórico partido, hoy intentando reencontrar una univoca identidad.

PEDRO MILLA Y MAURO MAGALLANES, AUTORIDADES DEL PARTIDO A NIVEL LOCAL, JUNTO A LOS CONCEJALES DEL BLOQUE PJ-FPV Y EL ELECTO DR. ROMANO.



El PJ y sus concejales llamaron a la ”unidad” de un peronismo con ”perfil opositor”

