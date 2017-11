Armesto: ”Hablan de unidad, pero si ponen condiciones no es el camino”

El histórico dirigente justicialista destacó la respuesta de su convocatoria a un encuentro para intentar lograr una lista unificada para a las elecciones internas del PJ. Al mismo tiempo, lamentó la ausencia de Unidad Ciudadana y el massismo. Un día después de haber encabezado una reunión para lograr consenso de cara a las elecciones internas del Partido Justicialista del próximo 17 de diciembre, el dirigente Alberto Armesto reconoció que la unidad del peronismo "es difícil" y lamentó que algunos espacios "pongan condiciones" para lograrla. "Hablan de unidad, pero si ponen condiciones respecto agrupaciones o movimientos, no es el camino", aseguró ayer Armesto en diálogo telefónico con La Auténtica Defensa. "Todo lo que sea para lograr la unidad es bienvenido, sino el proceso interno tampoco es malo, porque el compromiso es para después: el que gana liderará y que pierda tendrá que acompañar", declaró el referente peronista. Armesto precisó que de la convocatoria lanzada por su espacio participaron cerca de 35 personas "de distintas agrupaciones, sindicatos y la juventud". Entre ellos se destacaron Stella Giroldi y Norberto Jendrulek, quienes, al igual que Armesto, adelantaron que no serán parte de ninguna lista interna. "Se hizo una suerte de debate, cada uno opinó libremente respecto al futuro, no se miró para atrás por una cuestión de tiempo, porque si nos ponemos a analizar tenemos para discutir largo rato. Y con el calendario de elecciones en diciembre, hay que tratar de unificar o que compitan las listas que se presenten", comentó. Según Armesto, en el encuentro de este lunes "mayoritariamente primó armar una lista de unidad", aunque se manifestó consciente de que "hay posiciones distintas difíciles de resolver en el corto lapso". "Necesita mucha charla y consenso. Desde mi punto de vista, es difícil la lista de unidad", se sinceró. Y lamentó que ni Unidad Ciudadana y el Frente Renovador hayan respondido a su convocatoria. "El Frente Renovador nos dijo que no podía concurrir porque estaba a la esperar de la decisión de Massa. Ayer desde Unidad Ciudadana me manifestaron al mediodía que no iban a estar en la reunión. Hablan de unidad, pero si ponen condiciones respecto agrupaciones o movimientos, no es el camino", sostuvo.

ARMESTO SE REFIRIÓ AL ENCUENTRO REALIZADO EL LUNES POR LA NOCHE EN EL CLUB AMÉRICA.



Armesto: ”Hablan de unidad, pero si ponen condiciones no es el camino”

