SÓLO DE PENAL Hasta el momento, Villa Dálmine sólo recibió dos goles en contra en estas seis primeras presentaciones. Y ambos fueron desde los 12 pasos y como visitante: Felipe Cadenazzi en la segunda fecha para Quilmes; y Jonathan Herrera, el lunes para Deportivo Riestra. AGROPECUARIO, ÚNICO LÍDER El empate de Villa Dálmine ante Deportivo Riestra se celebró en Carlos Casares, porque con ese resultado, Agrope-cuario (que al igual que el Violeta ya quedó libre) se transformó en el único líder del campeonato. En tanto, el equipo de Felipe De la Riva fue alcanzado luego por Juventud Unida, que en Gualeguaychú venció 3-1 a All Boys el lunes por la noche en el cierre de esta jornada. Los resultados que dejó esta séptima fecha del campeonato fueron: Los Andes 1-1 Gimnasia (J); San Martín (T) 0-2 Atlético Rafaela; Nueva Chicago 1-1 Boca Unidos; Agropecuario 2-0 Aldosivi; Instituto 0-0 Mitre (SdE); Estudiantes (SL) 1-1 Sarmiento (J); Santamarina 3-2 Quilmes; Guillermo Brown (PM) 3-0 Ferro Carril Oeste; Almagro 2-2 Deportivo Morón; Flandria 2-2 Independiente Rivadavia; Deportivo Riestra 1-1 Villa Dálmine; Juventud Unida (G) 3-1 All Boys. Libre: Brown de Adrogué.

Publicidad Rescató un punto como visitante con un gol agónico de Renso Pérez. Luego de ser superior en el primer tiempo, pero quedar abajo en el marcador por un penal, el Violeta tuvo aplomo y juego para ir por el empate. Lo consiguió en el quinto minuto de adición y, de esa manera, quedó como escolta del líder Agropecuario. Difícil determinar qué valor tiene el empate que Villa Dálmine consiguió agónicamente el lunes frente a Deportivo Riestra. El haber llegado a la igualdad en el quinto minuto de adicionado del segundo tiempo le deja un buen sabor final al Violeta, sobre todo en lo anímico. Pero en el análisis largo quedó la sensación que no pudo demostrar en el marcador la superioridad que mostró sobre su rival. Tanto en pasajes del primer tiempo, cuando el score todavía no se había abierto, como en el complemento, cuando Riestra se abroqueló contra su área para defender la ventaja que había logrado desde los 12 pasos en la primera parte. Es cierto: también lo pudo haber perdido Villa Dálmine en esos dos claros contragolpes que Deportivo Riestra desperdició cuando los dirigidos por De la Riva estaban totalmente volcados en ofensiva a la búsqueda del empate. Fueron momentos. Y de esos momentos terminó resaltando aquel en el que Renso Pérez capturó un rechazo corto dentro del área para sacar un latigazo al primer palo de Morel e iniciar luego el desahogo Violeta después de tanto ir por ese tanto. Sí: fue un desahogo. Una sensación de justicia por la forma en que lo buscó Villa Dálmine y, a la vez, un grito que le permite seguir sumando para ambas tablas y llegar entero a su próxima presentación, el domingo cuando reciba a Estudiantes de San Luis. Quizás, recién ante el elenco puntano pueda entenderse cuánto valor tenga este empate ante Riestra. Pero si el Violeta mantiene la línea, probablemente ese valor sea muy importante. EL PARTIDO Con el regreso de Nicolás Sánchez a alineación titular como única variante, al equipo de nuestra ciudad le costó afirmarse en el estadio Ciudad de Caseros, donde Riestra hizo de anfitrión. De hecho, en los primeros minutos, el Blanquinegro encontró facilidades para atacarlo. Con bochazos largos y ganando la segunda pelota, el local consiguió quebrar la línea media y atacar de frente a una defensa que sufrió esos primeros avances. El despertar Violeta se dio a los 5 minutos, luego que Sánchez filtrara una gran asistencia entre líneas para Córdoba, quien no pudo definir correctamente ante el achique del arquero Morel. Un minuto después, en una jugada preparada a la salida de un córner, Ramiro López tuvo también una buena oportunidad, pero "mordió" el remate. Villa Dálmine fue asumiendo el control del juego. Con Córdoba pivoteando y rebotando el balón para sus compañeros, el equipo tomó también el control territorial. Y Sánchez entendió que la mejor fórmula para atacar estaba por derecha, por eso se volcaba sobre ese sector para combinarse con Flores, Renso Pérez y Burzio. Un cabezazo alto de Silvani tras un córner aislado y una seguidilla de infracciones en la mitad de la cancha le quitaron ritmo al equipo de De la Riva, que, a pesar de estar mejor parado, debió esperar hasta los 27 minutos para contar con nuevas ocasiones de gol. Primero lo tuvo Burzio, que ganó a espaldas de los centrales y punteó sin destino el balón por sobre la salida de Morel. Y después, en la más clara de toda la primera mitad, Córdoba estrelló un cabezazo en el palo luego de un gran desborde y centro de Flores. La apuesta de Riestra era la velocidad de Sánchez y Fernández, quienes aparecían por la zona de Leandro Sapetti. Por allí gestaron la falta (de Renso Pérez, que no pareció) que derivó en la jugada preparada que le permitió a Fernández rematar desde el borde del área, en una acción que terminó en penal luego que Ceballos le sancionara mano a Sapetti. El goleador Jonathan Herrera no dudó y con un remate fuerte, alto y al medio venció a Perafan para abrir el marcador en favor del local. Fue el segundo gol que sufrió el Violeta en el campeonato, el segundo de penal y como visitante. A Villa Dálmine lo descolocó la desventaja y recién sobre el final del primer tiempo pudo arrimar peligro, con una buena jugada colectiva que Burzio finalizó con un disparo elevado. En el segundo tiempo, lejos de evidenciar desesperación, el equipo de nuestra ciudad mostró tranquilidad y aplomo para buscar la igualdad. Así, con mucha presencia, monopolizó la tenencia del balón y fue metiendo a Riestra contra su área. Con Alarcón y Celaya plantados en el círculo central y con Flores y Sapetti sumándose continuamente al ataque, asedió al local. Claro: con el Blanquinegro tan tirado atrás, le costó encontrar espacios en el área, pero supo circular el balón para que los centros que lanzó de uno y otro lado no fueran simples "bochazos a la olla". A los 9, Córdoba tuvo una chance con un buen remate. Y a los 13, el árbitro Ceballos anuló por offside una conquista de López. La repetición mostraría que ni el defensor cuando la bajó de cabeza ni el volante cuando llegó para empujarla estaban adelantados. De la Riva mandó a la cancha a Jourdan (de buen ingreso) y a Giordana para refrescar la búsqueda. Y tanto uno como otro contaron con oportunidades en sendos remates controlados por el arquero Morel. Y a pesar que el reloj era su peor enemigo, el Violeta siguió sin desesperarse: ya jugando con un hombre más desde los 31 minutos, continuó haciendo ancho el campo de juego y buscando una y otra vez al tandem Jourdan-Flores por derecha, desde donde llegaron la mayoría de los envíos al área. Sin embargo, los minutos finales transcurrían sin piedad mientras Silvani y Murrilo seguían despejando pelotas dentro de su área. Y en el 43, Perafan se tuvo que jugar la vida para taparle un mano a mano a Varela en la única chance clara que tuvo Riestra para el 2-0. Atento a las demoras en las que habían incurrido los jugadores del local, el árbitro Ceballos adicionó seis minutos y le agregó suspenso al cierre. Y en el quinto de esos minutos extras, tras una serie de rebotes dentro del área, la pelota le quedó justa a Renso Pérez, quien sacó un fierrazo al primer palo de Morel para aportarle un soplo de justicia al marcador y para dejar a Villa Dálmine como escolta del líder Agropecuario, aun a pesar de ya haber tenido fecha libre. Y eso, vale decirlo, no es poco. SÍNTESIS DEL PARTIDO DEPORTIVO RIESTRA (1): Carlos Morel; Jeison Murillo, Daniel Silvani, Gustavo Benítez, Roberto Bochi; Mauricio Fernández, Sebastián López, Jonathan Goya, Nahuel Benítez; Braian Sánchez y Jonathan Herrera. DT: Jorge Benítez. SUPLENTES: Sebastián Hernández, Sebastián Lamacchia, Leandro Collavini, Nicolás Varela, Mauricio Soto, Sebastián Soto y Fernando Joao. VILLA DALMINE (1): Martín Perafán; Franco Flores, Fernando Alarcón, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Renso Pérez, Gonzalo Papa, Ramiro López; Nicolás Sánchez; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. DT: Felipe De La Riva. SUPLENTES: Sebastián Blázquez, Cristian González, Marcos Martinich, Horacio Falcón, Federico Jourdan, Favio Durán y Santiago Giordana. GOLES: PT 37m Jonathan Herrera (DR). ST 50m Renso Pérez (VD). CAMBIOS: ST Nicolás Varela x Fernández (DR); 19m M. Soto x N. Benítez (DR); 22m Giordana x Córdoba (VD) y Jourdan x Sánchez (VD); 29m Lamacchia x Herrera (DR); y 39m Durán x Celaya (VD). AMONESTADOS: López, Sánchez y Goya (DR); Pérez (VD). EXPULSADO: ST 31m G. Benítez (DR) por doble amarilla. CANCHA: Estadio Ciudad de Caseros (local Riestra). ARBITRO: Diego Ceballos

EL DESAHOGO DE RENSO PÉREZ LUEGO DE MARCAR LA IGUALDAD EN EL QUINTO MINUTO DE ADICIÓN.





¿EN OFFSIDE? López define, pero a instancias del asistente, el árbitro Ceballos anuló la conquista. Ni el volante ni Alarcón, quien había bajado la pelota, parecieron estar adelantados en esta acción.





CARTA OFENSIVA. EL LATERAL FRANCO FLORES PASÓ PERMANENTEMENTE AL ATAQUE Y FUE UNA DE LAS FIGURAS DEL VIOLETA EN EL EMPATE ANTE DEPORTIVO RIESTRA. #Imágenes | La secuencia del empate agónico: Renso Pérez saca el derechazo que será el gol de Villa Dálmine. El premio al esfuerzo. pic.twitter.com/Jj4UbQj4lf — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 7 de noviembre de 2017 #Imágenes | El saludo final en Caseros. Villa Dálmine se trajo un puntazo en la última jugada del partido y sigue sumando. #VamosViola. pic.twitter.com/Ky6JWtqH80 — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 7 de noviembre de 2017

Con el tiro del final:

La búsqueda de Villa Dálmine tuvo su premio ante Riestra

