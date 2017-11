Los Magistrados de la Provincia señalan el desborde del sistema judicial

"Tenemos un número de causas, en particular en el Fuero Penal y el Fuero de Familia que hacen matemáticamente imposible atenderlas con la calidad que merecen", aseguraron en un comunicado emitido luego de un plenario en el que participó el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios judiciales Zárate Campana. "El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires hace público su interés en realizar cambios estructurales al sistema de administración de justicia de nuestra provincia. El sistema de administración de justicia provincial está desbordado y nuestros conciudadanos siguen pensando que es un problema de los funcionarios y de los magistrados. Tenemos un 200% de sobrepoblación carcelaria y un número inaceptable de personas detenidas en comisarías y se insiste en la "puerta giratoria" y en que los jueces no meten preso a nadie (…) tenemos un número de causas, en particular en el Fuero Penal y el Fuero de Familia, que hacen matemáticamente imposible atenderlas con la calidad que merecen. Nada de eso se resuelve con simples decisiones administrativas. Esos malentendidos de base dificultan que encontremos las soluciones de fondo", dice el encabezado de un extenso comunicado de prensa emitido ayer a última hora, fruto de las deliberaciones que tuvieron lugar el lunes y el martes, primero en Mercedes y luego en La Plata. Consultado al respecto, el Presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios judiciales Zárate Campana, Dr. Christian Fabio, confirmo su presencia durante el plenario provincial a La Auténtica. "Suscribo cada palabra de ese comunicado. Nuestra intención es participar de los cambios, de manera tal que realmente arrojen los resultados esperados. Porque de otra manera son simples anuncios vacíos de contenidos. Si habrá reformas, nuestro objetivo es que no se desperdicie la oportunidad, y poder brindar un mejor servicio de justicia al ciudadano", reflexionó. ERRORES DE DISEÑO Más adelante, el comunicado dice: "Nuestra provincia incluye realidades muy heterogéneas, también en el Poder Judicial. Para hacer los cambios que la sociedad espera y reclama es imprescindible partir de la experiencia concreta de cada fuero y de cada geografía. No deben cometerse los errores de diseño y de asignación de recursos, presupuestos e infraestructuras en los que se incurrió en el pasado y que explican, en parte, la actual situación". Además, entre otras consideraciones, asegura que el Colegio Provincial "tiene la capacidad de proveer de información estratégica para hacer los ajustes estructurales y procedimentales adecuados, y tiene la representación de más de 6200 funcionarios y magistrados de toda la provincia, lo que implica que cuando define posiciones está haciéndolo en nombre de más del 70% de esos estamentos. Es imprescindible que sea convocado para trabajar en la revisión integral del sistema".

Los Magistrados de la Provincia señalan el desborde del sistema judicial

