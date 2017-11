Fue durante una asamblea de trabajadores desarrollada el lunes. "Nosotros no conocemos un lugar de trabajo en donde los compañeros estén de acuerdo su marco", expresó Oscar Villarreal. El secretario general de la UOCRA Campana, Oscar Villarreal, encabezó una asamblea en Axion energy en la que trabajadores de la construcción manifestaron su disconformidad con el proyecto de Ley de Reforma Laboral. "Viene pasando de menor a mayor en distintas obras. Nosotros no conocemos un lugar de trabajo en donde los compañeros estén de acuerdo con el marco de la reforma laboral que se informó", aseguró Villarreal en diálogo con los medios. El referente gremial señaló que los afiliados a UOCRA Campana le habían solicitado la organización de asambleas para "empezar a mostrar el desacuerdo de los directos (involucrados) en un proyecto de reforma laboral". "Los que van a hacer perjudicados si la reforma no está a la altura de las circunstancias son los trabajadores, sus familias y por supuesto también todos aquellos trabajadores que hayan llegado a la tercera edad", manifestó Villarreal. En ese sentido, sostuvo que la pérdida de "derechos laborales y sociales" es "una barbaridad", y que si la ley pretende eso significaría "volver a los años `30". Ese lunes, en una reunión técnica que funcionarios del Ministerio de Trabajo de Nación mantuvieron con un grupo de abogados de la CGT, sindicalistas advirtieron que sin una marcha atrás en los artículos que limitan la responsabilidad solidaria en casos de tercerizaciones y la rebaja de las indemnizaciones, la central obrera no acompañará la iniciativa y buscará respaldo político para bloquear su sanción en el Congreso.

Imagen ilustrativa. Foto: Archivo.



UOCRA Campana se manifestó contra la reforma laboral

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: