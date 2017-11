Las charlas TED-ed llegaron al Armonía para quedarse

DE CALIFORNIA AL MUNDO Tecnología, Entretenimiento y Diseño. El concepto de las charlas TED nació a mediados de los ’80 en California, con el objetivo de difundir las mejores ideas sobre cualquier ámbito científico y cultural relacionado con su acrónimo, de manera gratuita y sin ánimo de lucro. Se masificaron en 2002, cuando el emprendedor Chris Anderson tomó las riendas del proyecto, que se comenzó a utilizar la web para dar acceso abierto a sus contenidos y conectar a los pensadores más prestigiosos de cualquier sector en todo el mundo. Las charlas TED han superado sus tres temáticas iniciales y han revolucionado el conocimiento de todo tipo de sectores: ingeniería, alimentación, arquitectura, biomedicina, nanotecnología, e incluso la educación. El formato TEDed ha sido pensado para desarrollar el concepto en las escuelas que se sumen al proyecto, mientras que las TEDex lo impulsa puertas adentro de empresas e instituciones que buscan desarrollar la creatividad y la comunicación interna entre sus integrantes. Once alumnos del secundario aceptaron el desafío de transformarse en identificar sus pasiones y comunicarlas como expertos oradores frente a sus pares, docentes y padres. El programa Clubes TED-Ed apoya a escuelas y organizaciones educativas que buscan embarcarse en la aventura de acompañar a sus estudiantes en el descubrimiento, la exploración y la presentación de ideas en forma de charlas cortas al estilo TED (ver recuadro). A partir de ese año, el Colegio Amornía se sumó a la propuesta y sus alumnos del 4to. año del secundario participaron de una serie de encuentros donde desarrollaron una idea propia y aprendieron a comunicarla. En paralelo, el equipo de Clubes TED-Ed trabajó con los docentes de la escuela, acompañándolos en la planificación e implementación de los encuentros y la organización de una instancia final, que tuvo lugar el lunes último. "Hay que darles una idea y que estalle el cerebro" dijo parafraseando a Einstein la Directora General del Colegio Armonía, Nora Taret. "Los temas que se abordaron son movilizantes", agregó "Solemos escuchar que los chicos no tienen nada para decir. Somos de los que creemos que cosas para decir tienen, el tema es encontrar el lugar y escucharlos. Este formato es ideal para que eso suceda", explicó Pablo Modarelli, Director del Nivel Secundario. Juan Sebastián Bonora, Pablo Clerici, Luciano Firpo, Agustín Gianchello, Ignacio Samudio, Celeste Echeverría, Victoria Ramírez, Chiara Berridi, Tomas Sumbaino, Lucia Gelosi, y Catrina Violaz fueron los 11 protagonistas que abordaron temas tales como "el autismo", "no rendirse", "la pasión", "ser feliz" o "hacer lo correcto". Dispusieron de entre 3 y 5 minutos para presentar frente a un colmado y atento auditorio diferentes temas. Además, Juan Bonora y Chiara Berridi, interpretaron de forma impecable "Un mundo ideal", tema principal de la película "Aladdín" de Disney. La profesora Marcela Bellido fue la facilitadora de este proyecto orientando a los alumnos en sus producciones. "La idea –comentó- es transformar una preocupación o tema en algo que movilice y que otros tomen". "Más allá de los esperables nervios, todos los oradores están felices. Es un puntapié para seguir haciéndolo en adelante. Son proyectos que adoptamos que se queden. Trabajar la comunicación, qué vocabulario usar para que sea efectivo, eficiente y conmueva. Hay que saber escribir, hablar, expresarse delante de otros", concluyó.

JUAN SEBASTIÁN BONORA, UNO DE LOS ALUMNOS PROTAGONISTAS DE ESTAS CHARLAS, SOBRE EL ESCENARIO MONTADO EN EL COLEGIO.





“SOMOS DE LOS QUE CREEMOS QUE LOS CHICOS TIENEN COSAS PARA DECIR, EL TEMA ES ENCONTRAR EL LUGAR Y ESCUCHARLOS. ESTE FORMATO ES IDEAL PARA QUE ESO SUCEDA", EXPLICÓ PABLO MODARELLI, DIRECTOR DEL NIVEL SECUNDARIO.

Las charlas TED-ed llegaron al Armonía para quedarse

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: