Aprendiendo a conocer y manejar el insomnio

Dormir es una necesidad biológica, pero es un habito que aprendemos. La necesidad de sueño cambia, en cada persona, de acuerdo con la edad, estado de salud, estado emocional y otros factores. El tiempo ideal de sueño es aquel que nos permita realizar las actividades diarias con normalidad. El insomnio constituye el trastorno de sueño más frecuente de la población. A pesar de esto se considera como una entidad escasamente reconocida, diagnosticada y tratada. Se define como la dificultad en el inicio del sueño, en un horario adecuado por las noches, a pesar de estar dadas todas las condiciones adecuadas. Se puede sumar la dificultad en el mantenimiento o continuidad del sueño. Puede ser considerado un síntoma (cuando existe dificultad para el dormir sin repercusión durante el día) o como enfermedad o síndrome, cuando existe dificultad para el dormir con repercusión durante el día. El insomnio es una enfermedad del día y de la noche. A su vez se clasifica en Insomnio de corta o larga duración o crónico, si la duración es mayor a tres meses. ¿Como llegamos a sufrir de insomnio y cuales con los factores que influyen? Un modelo ampliamente aceptado que da respuesta a esta pregunta es el modelo comportamental de A.J.Spielman. Para este modelo existe un determinante que predispone a las personas a padecerlo; según lo ante dicho hay personas más predispuestas que otras. Este determinante puede ser biológico (hipercortisolemia, aumento del metabolismo basal, etc), psicológico, por ejemplo, excesiva rumiación (que es cuando nuestro foco de atención se queda "enganchado" en un elemento real o imaginario que nos produce estrés y malestar al no poder dejar de pensar y de dar vueltas a las cosas, siendo difícil para manejar las emociones negativas), o social como los hábitos no favorables de sueño del acompañante (por ejemplo, ronquidos), anormalidad en la continuidad del dormir producida por llantos del bebé, etc. El factor precipitante, que es lo que dispara la aparición, estará a cargo de circunstancias temporales, como una enfermedad, la emergencia de un trastorno psicológico/psiquiátrico o "estresores" de la vida cotidiana. El insomnio es producto de un círculo vicioso. Un efectivo tratamiento consistirá en reducir el impacto de los mecanismos que lo perpetúan, pero obliga al reconocimiento de los factores predisponentes/precipitantes ya que de persistir producirán que el cuadro vuelva a aparecer. Con respecto al tratamiento el enfoque integral comportamental y psicoterapéutico, y eventualmente farmacológico de manera transitoria mejoran el sueño. Aunque parezca la solución más fácil, el uso de medicación se limita a aquellos casos que no responden a las medidas de higiene del sueño o intervenciones psicológicas, y durante el menor tiempo posible, debido a sus efectos secundarios. Dentro de lo que se denomina higiene del sueño algunas de las indicaciones más importantes son: actividad física antes de las 18hs y exponerse a la luz solar por la mañana, de esta manera se promueve la configuración del centro de regulación vigilia-sueño a "modo día". Por otro lado, es importante mantener horarios regulares de sueño sobre todo el horario en que nos despertamos, inclusive los fines de semana. Nunca debemos forzarnos a dormir si no tenemos sueño. Evite realizar en la cama actividades tales como: ver la televisión, leer, escuchar la radio, comer, hablar por teléfono, discutir. Por último evite utilizar dispositivos electrónicos en las dos horas previas al sueño nocturno. El efecto luminoso de la pantalla puede aumentar su estado de activación. Si usted es una de las muchas personas que tienen problemas de insomnio, anímese, con una atención adecuada se puede superar. Si usted no puede hacer que el insomnio desaparezca totalmente de su vida, si puede aprender a manejarlo. No recurra a la automedicación. El tomar medicamentos por su cuenta puede agravar el problema. Dra. Rocío Ubiria. (MN:153.368) - Psiquiatra infanto-juvenil - Miembro de la AAMS (Asociación Argentina de Medicina de Sueño)

Imagen ilustrativa, selección del editor.



Aprendiendo a conocer y manejar el insomnio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: