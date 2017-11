La causa más frecuente de hipotiroidismo es de origen autoinmune

Una patología frecuente y la gran mayoría de los pacientes son mujeres Para comenzar digamos que no se trata de una enfermedad rara ni mucho menos. Es más, es sumamente frecuente. Se calcula que en La República Argentina hay aproximadamente 2 millones de personas que padecen esta enfermedad. La glándula tiroides es una estructura que se encuentra en la parte anterior del cuello y tiene forma de H. Para ubicarnos anatómicamente digamos que está en la región de la nuez de Adán. Esta glándula segrega una hormona que se denomina justamente hormona tiroidea. Una hormona es una sustancia que es segregada por una glándula y que se vierte al torrente circulatorio, es decir a la sangre. Por intermedio de la sangre llega en consecuencia a cualquier parte del organismo para ejercer su acción específica. Esta definición se adecúa exactamente a la de la hormona tiroidea, ya que ésta es segregada por la glándula homónima. La función básica de la glándula tiroides es nada más y nada menos que controlar nuestro metabolismo. El metabolismo no es otra cosa que las funciones biológicas de todas nuestras células. Ese metabolismo se mantiene dentro de un rango en el cual nos encontramos en condición de salud. La disminución de la hormona tiroidea, como en el caso del hipotiroidismo, disminuye ese metabolismo y de ahí las consecuencias que genera. El hipotiroidismo puede producirse por la falta de ingesta de yodo, ya que el mismo es necesario para que la glándula tiroidea fabrique la hormona correspondiente. Sin embargo esta causa ya no es frecuente debido a que el yodo es añadido a la sal común de mesa y en tanto ello todos tenemos el suministro necesario de yodo para fabricar la hormona tiroidea requerida. La causa más frecuente de hipotiroidismo en nuestro medio es de origen autoinmune, es decir que nuestro propio organismo genera anticuerpos que atacan a la glándula produciendo hipotiroidismo. La forma de enfermedad autoinmune de la glándula tiroidea más común es la denominada tiroiditis de Hashimoto. ¿Cómo detectarlo? En términos generales, el diagnóstico de hipotiroidismo se hace debido a que el médico sospecha la presencia de este en virtud de los distintos síntomas que se pueden recabar en la consulta clínica. No quisiera dejar de señalar que justamente en razón de la disminución del metabolismo, es que resulta común el aumento de peso o la dificultad que las personas refieren para controlar su peso en los últimos meses o años. Cuando sospechamos un caso de hipotiroidismo, el diagnóstico es verdaderamente sencillo de realizar. Un simple análisis de sangre podrá determinar el nivel de hormonas tiroideas y de otra hormona que se segrega en una glándula que se encuentra en la base del cerebro denominada hipófisis, que es la llamada tirotrofina o TSH. Verdaderamente es un diagnóstico fácil de realizar. En la secuencia diagnóstica habitual también se incluye la realización de una ecografía de tiroides para diagnosticar la presencia de alteraciones glandulares tales como los llamados nódulos tiroideos. Hecho el diagnóstico el tratamiento resulta ser bastante fácil. Se trata de administrar una dosis diaria por vía bucal de hormona tiroidea. La particularidad del tratamiento es que resulta ser verdaderamente personalizado en cuanto a la dosis. Lo habitual es que una vez que hagamos el diagnóstico de hipotiroidismo comencemos el tratamiento con dosis muy bajas de hormona tiroidea y de acuerdo a la respuesta del paciente en las distintas consultas esa dosis seguirá aumentando progresivamente hasta encontrar el nivel óptimo en el cual desaparezcan los síntomas de hipotiroidismo que generaron la consulta. Dr. Daniel López Rosetti - La Nacion

Imagen ilustrativa, selección del editor.



La causa más frecuente de hipotiroidismo es de origen autoinmune

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: