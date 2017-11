Los Sub 18 se coronaron en su categoría a dos fechas del final tras vencer 22-9 a Temperley como locales. El pasado sábado, los Sub 18 del Campana Boat Club se coronaron campeones en su tabla individual a dos fechas del final de la categoría D de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL) . Fue tras vencer 22-9 a Temperley como local y, de esa manera, asegurarse la ventaja en un hipotético desempate. En una calurosa tarde a pleno sol, en el playón del CBC, los juveniles se presentaron por la séptima fecha del campeonato. Y en un partido en el que no tuvieron demasiados inconvenientes, con una dura defensa y una gran actuación del arquero Francisco Benedetto de enorme efectividad, los Celestes pudieron lucirse para coronar el año. Los goles del equipo dirigido por Luciano Díaz fueron convertidos por: Tahiel Andere (6), Ignacio Curto (5), Santiago Bue (4), Valentín Barrionuevo (3), Ezequiel Reboni (3) e Ignacio Díaz (1). Entonces, cuando restan dos fechas por jugarse, los juveniles del Boat Club sólo deben jugar un partido más debido a que uno de los rivales que le quedan por enfrentar no presenta la categoría (San Mauricio) y ya tienen los puntos ganados. Así, por sistema olímpico, cualquier resultado que se dé no puede modificar la historia. Esto porque el CBC venció a los dos equipos que vienen debajo en la tabla (Colegio Del Parque y Don Bosco) y eso le da la ventaja deportiva en caso de igualdad de puntos. Por eso, la del sábado fue una tarde a puro festejo en el playón del CBC, que sigue consiguiendo logros dentro de esta disciplina que sigue creciendo.

EL PLANTEL CAMPEÓN. Los jugadores DEL Sub 18 son: Francisco Benedetto, Francisco Vota, Sebastián Trípodi, Agustín Burgueño, Nicolás Durán, Thaiel Andere, Augusto Di Palma, Ignacio Díaz, Ignacio Curto, Mateo Schiera, Valentín Barrionuevo, Ezequiel Reboni, Mateo Machado y Juan Santiago Bue.



Handball:

Los Juveniles del CBC se consagraron campeones

