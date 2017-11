Escuelas primarias y secundarias inauguraron una muestra de Educación Sexual Integral

Hasta el viernes presentan sus trabajos sobre la temática en el salón Ronald Nash y el Teatro Municipal Pedro Barbero. La 4º muestra anual de Educación Sexual Integral titulada "La E.S.I a través de las artes. De jóvenes… para jóvenes" se inauguró este miércoles en el salón Ronald Nash y el Teatro Municipal Pedro Barbero y permanecerá abierta al público hasta el viernes inclusive. El intendente interino, Luis Gómez, y la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, participaron de la inauguración de esta propuesta impulsada desde la Jefatura Distrital e Inspección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. Con el acompañamiento del Municipio, escuelas primarias y secundarias comparten sus trabajos en las instalaciones del Edificio 6 de Julio (San Martin 373). Durante la apertura de la muestra, la inspectora Jefe Regional, Estela Fornes, destacó que "es importante que las escuelas de Campana puedan trabajar la Educación Sexual Integral". Además, felicitó a cada uno de los que intervinieron en la muestra asegurando que "es un éxito que se animen a participar". Luego, la inspectora Jefe Distrital, Silvia López, coincidió con el valor de la ESI y aseguró que "es sumamente significativo que sea parte de la currícula educativa". También, mencionó que es "fundamental" que esta temática se trabaje desde todos los niveles porque no solo se incorporan conocimientos, sino que también se pueden abordar dentro de cada institución educativa todas las problemáticas. "El alumno encuentra en la escuela un espacio para generar vínculos y compartir sus inquietudes", aseguró. Por su parte, la inspectora de Psicología, Gladys Dalprá agradeció la presencia de todos los alumnos, docentes y directivos. En ese sentido, expresó: "Es una alegría contar con la participación de todos. Festejamos que podamos hablar de estos temas dentro del espacio escolar y agradecemos a las instituciones educativas que se comprometen con el tema e impulsan proyectos educativos relacionados". Para cerrar, la directora de Educación del Municipio, Milva López Pereyra, coincidió con las inspectoras y destacó que "hace muchos años la educación sexual era un tema tabú. En la escuela de estas cosas no se hablaban". "Celebro que existan no solo leyes que nos permitan que estos temas sean parte de la práctica diaria dentro de las escuelas. Esta muestra de hoy es solo una parte de lo mucho que ustedes pudieron aprender", completó la funcionaria. Al concluir las palabras, comenzó la primera jornada de actividades. La muestra que se extenderá hasta el viernes incluye videos y cortometrajes, obras de teatro, música, danza, espacios de lectura y juegos. Se trata de un espacio destinado a compartir lo aprendido en relación al cuidado del cuerpo, las relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes. Todos estos contenidos están establecidos a través de la Ley 26.150 y alcanzan a chicos y chicos de todas las escuelas del país.

La muestra que se extenderá hasta el viernes en el salón ronald nash y el teatro pedro barbero, incluye una exposición estática y también videos, cortometrajes, obras de teatro, música y danza.





Además exhiben sus trabajos con una muestra estática





El intendente interino, Luis Gómez y la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz participaron de la apertura.





Los jóvenes presentaron distintos números artísticos.

Muestra ESI @MarieSchvartz pic.twitter.com/7VjoBAQ6ur — milva lopez pereyra (@milvalp) 8 de noviembre de 2017 #Dato hasta el viernes estará abierta al público la 4°Muestra Anual de Educación Sexual Integral en el Salón Ronald Nash ?????? pic.twitter.com/VjtIar7nGP — Magui Felizia (@mawifelizia) 8 de noviembre de 2017 #Ahora "La E.S.I a través de las artes. De jóvenes...para jóvenes" #Programa Nacional de Educación Sexual Integral pic.twitter.com/f8JZSOqSSl — Mariela Schvartz (@MarieSchvartz) 8 de noviembre de 2017

Escuelas primarias y secundarias inauguraron una muestra de Educación Sexual Integral

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: