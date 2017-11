La Escuela de Educación Especial 502 pasará a llamarse ”Don Calixto Dellepiane”

El nombre del recordado jefe comunal de nuestra ciudad fue elegido en una votación de la que participaron 200 personas. Su hija Ana Lía Dellepiane y su nieto Axel Cantlon destacaron la vigencia de la figura del ex Intendente radical. La Escuela de Educación Especial Nº 502 del barrio Petrolero eligió durante una votación realizada el fin de semana que pasará a llevar el nombre del ex intendente municipal Calixto Dellepiane. De la elección del nombre participaron casi 200 personas, ganando la opción del recordado jefe comunal por el 70% de los votos. En total, eran cuatro los candidatos. "Para la familia es un honor realmente que ha diez años de haber fallecido y a casi 20 de haberse retirado de la política, su nombre todavía sea reconocido y recordado por toda la población", aseguró Ana Lía Dellepiane, hija de Calixto. Ana Lía recordó el trabajo de su padre por la institución que pronto llevará su nombre: "Él le dio todo el apoyo desde su origen. Primero la escuela alquiló, después se adquirieron terrenos para una sede en la calle Belgrano y finalmente se consiguieron las tierras donde está hoy". "Para nosotros fue una alegría. Para mí como la hija, imagínate, pero también para sus nietos y bisnietos, que cuando le impusieron el nombre a la calle eran muy chicos. En este momento, ellos también se alegraron muchísimo de que el nombre de su bisabuelo esté en una escuela de nuestra ciudad", aseveró. Por su parte, uno de los nietos de Calixto, el concejal electo Axel Cantlon, afirmó que fue "un lindo reconocimiento" la elección del nombre de su abuelo, cuya figura comparó a la del expresidente Raúl Alfonsín: "Hago la comparación con Alfonsín porque ambos fueron ejemplos de dirigente políticos. Los de Campana pudimos ver a los dos, por ahí en otras ciudades solo pudieron conocer a Alfonsín. Calixto quería a su pueblo, a su ciudad, no hacía diferencias, trabajaba para mejorar su comunidad. La gente sabe que su único interés fue ese, y valora la sencillez, la humildad, el compromiso, la vocación, que no haya tenido manchas, la simpleza en su vida", explicó. "(Dellepiane como Alfonsín fueron) Dos tiempos normales, que han tenido sus familias, dos ciudadanos más ocupando los roles que les dio la comunidad. Y creo que están vigentes porque hacen faltan esos tipos, no hay en la política actual dirigentes que tengan esos valores, esa enterés, y que sean respetados por su accionar", consideró el futuro edil.

La Escuela de Educación Especial Nº 502 está ubicada en la calle Huergo 74, detrás del complejo habitacional de Petroleros. Foto: Google Street View.



La Escuela de Educación Especial 502 pasará a llamarse ”Don Calixto Dellepiane”

