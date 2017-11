A tres fechas del final, los chicos del Tricolor están muy cerca de ascender a la máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley luego de haber sumado cuatro victorias ante Universitario de La Plata. El sábado visitan a Lanús. La tira de divisiones juveniles masculinas de vóley del Club Ciudad de Campana está muy cerca de conseguir un logro histórico: el ascenso al Nivel A de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). Es que luego de enfrentar a Universitario de La Plata por la 11ª fecha de la Zona Campeonato del Nivel B, los Tricolores quedaron ubicados con buen margen en la segunda posición, cuando restan sólo tres fechas y son tres los equipos que ascenderán al Nivel A. Actualmente, las posiciones marcan que el líder es Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque con 122 puntos (64PJ), que Ciudad de Campana se ubica segundo con 115 unidades (61PJ) y que el Tricolor le sacó 17 puntos de diferencia al cuarto, Escuela Incorporada Mariano Moreno, que tiene 98 (tercero está Centro Galicia con 109 en 63PJ). De esta manera, el próximo sábado, cuando se enfrenten con Lanús como visitantes, las categorías juveniles del CCC pueden llegar a sellar su pasaje al máximo nivel de la FMV. El pasado sábado, ante Universitario de La Plata, los dirigidos por Rubén Rosales y Gabriel Martra sumaron victorias en Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 19, mientras que solamente cayeron en Sub 21 durante la jornada que se disputó en el gimnasio de Chiclana 209. Las categorías Sub 13 y Sub 15 ganaron sin jugar, debido a que los rivales no llegaron a destino por problemas de transporte. En tanto, el Sub 17 se impuso 3-0 y el Sub 19 venció 3-1, mientras que el Sub 21 perdió 3-1 en un partido muy ajustado cuyo cuarto set se definió 27-25 en favor del visitante.

CON EXPECTATIVAS. LOS DIRIGIDOS POR RUBÉN ROSALES Y GABRIEL MARTRA PODRÍAN SELLAR EL ASCENSO SI ESTE SÁBADO CONSIGUEN BUENOS RESULTADOS ANTE LANÚS Y SE DAN OTROS QUE ACOMPAÑEN SUS ILUSIONES. Las chicas también se acercan a su ascenso Están segundas en la Tabla General de la Zona Campeonato del Nivel D2. Las categorías juveniles femeninas del Club Ciudad de Campana también están cerrando la temporada de gran manera y luego de cosechar tres victorias en la tira frente a Leloir, quedaron muy cerca de lograr el ascenso tras ubicarse en la segunda posición de la Tabla General de la Zona Campeonato del Nivel D2 a dos fechas del final. Las dirigidas por Jorgelina Allegri, Eliana Cepernic y Marianella Reinatti suman 115 unidades y están a dos del líder Sociedad Alemana de Villa Ballester (117), mientras que le llevan siete de diferencia al tercero, CITES (108), nueve al cuarto, Muñiz (106) y diez al quinto, Leloir (105). Justamente, Leloir fue el último rival de las chicas Tricolores el pasado sábado, en una jornada en la que Ciudad de Campana se impuso 2-1 en Sub 13, 3-1 en Sub 17 y 3-0 en Sub 21. En cambio, cayó 3-0 tanto en Sub 15 como en Sub 21. Los próximos compromisos para las Tricolores serán como locales: este sábado 11, las categorías Sub 19 y Sub 21 reciben a CITES por los partidos reprogramados de la 10ª fecha, mientras que el domingo 12 toda la tira recibe a Muñiz desde las 10 de la mañana por la 13ª fecha.

Voley:

La tira de inferiores del Club Ciudad está a un paso de llegar al Nivel A de la FMV

