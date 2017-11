Fabiana Daversa

El imsonio es un mal que afecta a una de cada cinco personas en el país. Descansar cuando la mayoría lo hace les resulta imposible a ésa minoría, cada vez más numerosa. La angustia y el pesar que provocan no pode dormir se manifiestan al día siguiente en el transcurso de la jornada, en la que el cansancio y la falta de iniciativa son protagonistas. Los especialistas atribuyen gran parte del insomnio al estrés, aunque estan de acuerdo que hay personas con un metabolismo más activo de día y otros son más noctámbulos, se desempeñan mejor por la noche. Socialmente estamos habituados a utilizar las horas luz de la semana para el trabajo y el estudio, dejando las actividades de esparcimiento y relax para cuando baja el sol. Aquí van algunos tips para descansar mejor. La primera es no luchar contra el impedimento . Encontrar alguna actividad serena que distienda los músculos y prepare la mente para zambullirse en los brazos de Morfeo. Evitar los chocolates, el café y el alcohol. Apartar los ojos de las pantallas, sea la televisión, la computadora o el celular. El brillo del visor mantiene su efecto estimulante en el cerebro por cuarenta minutos. Escuchar música. Leer noticias que ya ocurrieron, eso calma la ansiedad y causa un efecto sedante. Hipoestimularse. Cortar el teléfono en el caso de poder hacerlo y no discutir. No podremos solucionar nuestros problemas en el breve lapso de tiempo que abarca el sueño. Evitar los somníferos, ya que nos inducen a un sueño artificial y nos provocan adicción. Nada mejor que un buen libro, la meditación y los rezos para encomendarnos a un buen descanso. www.fabianadaversa.com

Desde el Estribo:

Tips para insomnes

Por Fabiana Daversa

