La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 09/nov/2017 Ghione:

”El camino de elegir un posicionamiento intermedio hoy por hoy está agotado”







En el marco de los llamados a la unidad del peronismo local, el concejal del Frente Renovador sostuvo que su espacio debe buscar la conformación de un frente "que tenga como columna vertebral al peronismo" pero que sea "distinto del Frente para la Victoria". El concejal Juan Ghione dialogó con los medios y compartió su visión sobre el futuro del Frente Renovador y del peronismo local. "Se va a dar un proceso de discusión en el Frente Renovador en torno de qué línea de trabajo se va a seguir en los próximos dos años. Creo que el camino de elegir un posicionamiento intermedio entre las dos fuerzas que polarizaron la elección hoy por hoy está agotado", aseguró. En ese sentido, afirmó que "hay muchos dentro del Frente Renovador que piensan que la alternativa y el camino tiene que ver con conformar un frente que tenga como columna vertebral al peronismo, un frente distinto del Frente para la Victoria". "Yo soy una de ellos", remarcó. Explicó que "el desanclaje del Partido Justicialista del FPV daría la posibilidad de que muchos que están afuera del partido, volviesen", incluido él, aunque luego aclaró también que esperaría la decisión de Sergio Massa a nivel nacional. Consultado sobre el rearmado del justicialismo campanense, expresó que no ve a Stella Giroldi "piloteando un proceso de unificación del peronismo" ya que "no sería acertado". "Creo que debe darse un proceso con una importante apertura, que van a tener que estar todos los sectores adentro", sostuvo. En esa dinámica, "quiénes estén a la cabeza tiene que ser gente que pueda hegemonizar un proceso de crecimiento, de apertura de puertas, de inclusión, que no generen a priori diferencias, sino que sumen". "Si se habla de la construcción de un peronismo fuerte, hay que hablar de un peronismo que encuentre adentro a todos los sectores. Nosotros desde nuestro frente decimos que hay algunos sectores que tienen que ver más con situaciones judiciales que con la actividad política, y que deben quedar excluidos. Pero quienes vienen a sumarse, a hacer aportes, me parece que es interesante que lo puedan hacer", añadió. El concejal massista reconoció que las autoridades del PJ han tomado contacto con él de cara a las elecciones internas de diciembre, pero volvió a remarca que cualquier acercamiento de su parte va a estar supeditad a un peronismo "despegado de cualquier frente".



Ghione:

”El camino de elegir un posicionamiento intermedio hoy por hoy está agotado”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: