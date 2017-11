Artritis Reumatoide

P U B L I C



QUE ES LA A.R.? Es un tipo de artritis bastante común. Muchas veces se considera más que artritis debido a la naturaleza extensa de sus síntomas. El nombre "reumatoide" viene de la palabra greca "reuma" que significa rigidez muscular, dolor de cuerpo y fatiga. QUE LE PASA A LAS PERSONAS QUE TIENEN A.R.? En La AR la membrana sinovial de la coyuntura o articulación se inflama. Las células inflamatorias entran en el espacio articular causando que la articulación se sienta abultada al tacto. Esto provoca un aumento de la circulación al área afectada, produciéndose enrojecimiento y calor en la articulación. Las células inflamatorias producen sustancias químicas llamadas enzimas, que causan más dolor y daño a las diferentes partes de la articulación (por ejemplo, al cartílago, hueso, tendones y ligamentos). SINTOMAS Las personas pueden perder el apetito, peso, tener fiebre, sentir dolor en todo el cuerpo y tener poca energía. La rigidez muscular matutina es un síntoma muy común. Algunas personas también experimentan hinchazón debido a la acumulación de fluído, sobre todo alrededor de los tobillos. También suelen aparecer nódulos debajo de la piel: son venas inflamadas. Solo presentan problemas si se infectan. La AR afecta las muñecas y la mayoría de los huesos de las manos. También los codos, los hombros, el cuello, la mandíbula, las caderas, las rodillas, los tobillos y los pies. La columna no se ve afectada excepto el cuello. CAUSAS La AR es una enfermedad del sistema inmune y ciertos factores genéticos y ambientales pueden contribuir al desarrollo de esta enfermedad. COMO SE DIAGNOSTICA *Pruebas de sangre / *Extracción de líquido sinovial /*Rayos X. TRATAMIENTO No existe un tratamiento único porque la enfermedad difiere de persona a persona. Incluirá medicamento y actividades como ejercicio, descanso, relajación, dieta balanceada, calor-frio. También se utiliza: aspirina y medicinas similares (antiinflamatorias no esteroides). Se usa también Cortico-esteroides (aunque es discutible no todos los médicos la emplean). Fuente:"Como convivir con su artritis" Guia para una vida activa y saludable. Autores: Virginia Gonzalez, M.P.H. Virginia Nacif de Brey, M.P.H.,Kate Lorig, R.N., Dr. P.H.,James F. Fries, M.D.



Artritis Reumatoide

