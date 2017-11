Del 7 al 16 de octubre se realizó en las instalaciones del predio ferial de Palermo la 26º Feria Internacional de Caza, Pesca y autdoors o como más comúnmente la conocemos Feria de Armas 2017. Estuvimos presentes en la misma donde registramos varias notas en distintos stands. En principio dialogamos con Rubén, quien es el propietario de los astilleros RPM ubicados en el partido de Malvinas Argentinas. Estaba presentando dos de sus nuevas embarcaciones: la Nikita 470 con casco en V, parabrisas curvo, back to back, equipada con una motorización de 60 HP, muy deportiva; y la nueva 5,20 fondo Tracker cubierta matrizada, equipada para el pescador y la familia con dos estancos y butacas giratorias. Continuando nuestra recorrida nos encontramos con Darío representante y propietario de la firma Campinox, con quien dialogamos sobre las prestaciones de las excelentes carpas que fabrica, las que podemos encontrar en distintos modelos estructurales, canadienses e iglú además de gazebos, indumentaria para caza y pesca. No podemos dejar de mencionar a los apostaderos camuflados de armado semi automáticos con cuatro ventanas y ocho posiciones de tiro, techo impermeable y piso completo con sócalo imprescindible para todo cazador. Por último en esta primera parte de nuestra visita a la Feria nos reencontramos como todos los años con Jorge propietario del astillero Pony River quien se ha lanzado con dos nuevas propuestas: el Pony River 415 con una eslora de 4,15 metros y una manga de 1,40 que admite una potencia máxima de 15 hp y con un valor de solo $24.900; y el Pony River 420 con una eslora de 4,20 metros y una manga más que importante de 2,09 metros el que con cinco personas de un solo lado solo se hunde cinco centímetros apto para una motorización de hasta 30 hp y el que con un motor de 15 hp y cuatro personas promedia los 44 km por hora siendo sumamente seguros los dos en cuanto a su navegación, estanqueidad y estabilidad. Como siempre, todo lo comentado se puede ver en nuestro programa televisivo de esta semana a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar, en nuestro canal de YouTube canal semanario del pescador y en www.campanateve.com.ar. Además, entérate del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 Mhz todos los jueves de 20 a 22 horas con la conducción y dirección general de Luis María Bruno, con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca; Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend; el Profesor Diego Araujo, del Partido de la Costa y de Pescando en AM; Jorge Virgilio, desde Tandil, de Planeta Pesca Radio; Daniel Console, del Diario Oral del Pescador; y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend. Comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 o también encontranos en www.semanariopescador.com.ar las 24 horas del día.

Astilleros RPH presentando sus nuevas embarcaciones Nikita 470 y 520.





Pony River 415 y 520 nuevos diseños del astillero.



Semanario del Pescador:

26º Feria de Armas 2017

Por Luis María Bruno

