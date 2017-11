Cuando Ariel recuerda a su padre señala: "Era un personaje sin igual. Tenía una contracción al trabajo impresionante. Su vida era su taller, no había fin de semana en el que no estuviera armando algo: un motor, una caja de cambio, un autito, inventando algún aparato ingenioso como aquel autogiro, o una balsa, una bicicleta doble, o el auto de carrera. Muy querido y carismático no supo de enemigos. Le gustaba compartir con sus amigos las cosas lindas y alegres de la vida, participando de las fiestas de carnaval, las de la primavera, las de fin de año, siempre había alguna ocasión propicia para que él se presentara con su "cafetera", sus disfraces, ni hablar de los asados. Para nosotros fue un verdadero ejemplo a seguir". Ariel viene de una apreciada familia, en donde Alcides, "Chulín", su padre, fue el punto de partida en el plano deportivo, con su coche de carrera y su presencia a mediados de la década del´50 y parte del ´60, en competencias de la categoría Limitada 27, demostrando su pasión por el deporte mecánico. Su mamá Norma, con toda su ternura, supo consolidar un hermoso hogar. Ariel tiene cuatro hermanos, Rosana, Gustavo, Guillermo y Leonardo. A este último su padre le trajo de la tierra del legendario Fausto Coppi, una bicicleta de carrera. Y Leonardo supo tener buenas performances y lograr en el ciclismo interesantes recuerdos. Ariel en el 78 se sintió atraído por el rugby. El Club Esso, marcó el inicio de su vida deportiva. Luego en Cometarsa S.A., se reúnen Eugenio Sánchez, empleado del sector soldadura -ex jugador de Universitario La Plata-, Omar Amendolari, y Ariel, becados en Cometarsa por la ENET Enrique Rocca y nace la idea de integrar un equipo. Alejandro Perez Quartezan no había jugado nunca. Practicaba tiro deportivo. Su padre el "Gallego" José Collazo, era presidente del Tiro Federal de Campana y ofreció las instalaciones del mismo para las prácticas. Y el "Mono", como le dicen cariñosamente sus amigos a Ariel, se dio el gusto de integrar el primer equipo, conformado con estos jugadores: Armando Sánchez, Gustavo Sulima, Aldo Sanchez, Ariel Fernandez, Gustavo Ahumada, Eugenio Sanchez, Alcides Díaz, Pérez Quartezan, Néstor Ortiz, Pedro Maistrello, Alberto Sosa, Eduardo Diderich, Claudio Vozar y Omar Amendolari. El tenía creencia como el resto de sus compañeros, que a medida que pasa el tiempo se torna más difícil practicarlo., ya sea por temas de estudio, trabajo, etc. Es que este te exige mucha preparación física y es por esto que les tiene que dedicar bastantes horas. Pero el auténtico amor por la camiseta que le tocó defender, pudo superar los inconvenientes ya citados. Y el "Mono" muy lejos de la selva, de su verdadero lugar de vida, de aquellas altas ramas, sitio ideal para sus más originales piruetas, bajo al llano. Conoció con la "guinda" esa lucha casi sin tregua, por lograr el try. Se acostumbró a estar más seguido en el césped y la tierra. Y en días de lluvia, al barro lo vio más de cerca. Quedan hoy para su recuerdo, triunfos importantes. Excelentes jugadas como aquella del mes de mayo del ´91, en el entonces campo de juego denominado "La Olla" vencieron a Albatros por 15 a 12, el "Mono" Fernandez se fue en imparable carrera eludiendo rivales y zafando del tackle del último adversario, logró un magnífico try, de eso que son difíciles de olvidar. El festejo de los diez años de vida activa del Tiro Federal. Su llegada a otra entidad de prestigio como el Club Ciudad de Campana, que un día señaló la hora de su retiro. El reencuentro con los ex jugadores en noviembre de 2000.O la despedida de un amigo. Ariel siempre disfrutó del "Tercer Tiempo", esa tradicional reunión que se organiza después del partido, en la cual el equipo local invita al visitante a tomar o comer algo, y en donde renace el verdadero espíritu deportivo. El "Mono" hoy aconseja a los chicos que quieren seguir su mismo camino en una actividad que es en nuestro medio puramente amateur, donde se juega por el amor al deporte y a la camiseta. Y esto en este tiempo tiene un enorme valor.

Por el Camino del Recuerdo:

Ariel Fernández

Por Héctor Taborda

