El encuentro, programado inicialmente para las 19 horas, fue adelantado para las 15.05. Bruno Bocca será el árbitro. Luego del empate frente a Deportivo Riestra, el plantel de Villa Dálmine ya trabaja pensando en su próximo compromiso que será el domingo, cuando reciba a Estudiantes de San Luis. El partido, correspondiente a la octava fecha, se disputará en el estadio de Mitre y Puccini, pero con una modificación en el horario. Es que inicialmente fue pautado para las 19 horas y ayer por la tarde eso cambió y el inicio del juego se adelantó para las 15.05 horas, según informó la AFA. Por este cambio en el horario, Villa Dálmine estará jugando entonces al mismo tiempo que el líder Agropecuario, que enfrentará como visitante a All Boys en Floresta. En tanto, AFA confirmó la designación de Bruno Bocca para este encuentro entre el Violeta y el elenco puntano. Se trata de un árbitro que no dejó buenos recuerdos en su última visita a Campana: fue en la derrota 5-0 ante Central Córdoba (SdE) de julio pasado, cuando sancionó con extrema rigurosidad contra el equipo de nuestra ciudad. Esta octava fecha comenzará mañana con dos partidos y se extenderá hasta el próximo jueves, día en que se presentará Deportivo Morón. Esto se debe a que el equipo dirigido por Walter Nicolás Otta estará jugando este domingo a las 17.10 horas la semifinal de Copa Argentina frente a River Plate en Mendoza. NACIONAL B – FECHA 8 VIERNES - 21.30 horas: Atlético de Rafaela vs Almagro / Nazareno Arasa - 21.30 horas: Indep. Rivadavia vs Guillermo Brown / Diego Ceballos SÁBADO - 17.00 horas: Aldosivi vs Flandria / Mariano González - 17.05 horas: Quilmes vs Nueva Chicago / (TV) / Luis Álvarez - 18.00 horas: Sarmiento vs Santamarina / Fabricio Llobet DOMINGO - 15.05 horas: All Boys vs Agropecuario / (TV) / Pablo Echavarría - 15.05 horas: Villa Dálmine vs Estudiantes (SL) / Bruno Bocca - 17.00 horas: Boca Unidos vs San Martín (T) / Ramiro López - 17.00 horas: Gimnasia (J) vs Deportivo Riestra / Ariel Suárez - 17.05 horas: Ferro vs Brown (A) / (TV) / Julio Barraza - 19.00 horas: Mitre (SdE) vs Juventud Unida (G) / Héctor Paletta JUEVES - 21.00 horas: Deportivo Morón vs Instituto / Pablo Díaz

Nacional B:

Villa Dálmine; cambió el horario para el partido del domingo frente a Estudiantes (Sl)

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: