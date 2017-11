El encuentro se jugará desde las 15.30 horas y será arbitrado por Ezequiel Yasinski. En el Auriazul vuelve Ponce De León. Por la 11ª fecha del campeonato de Primera D, Puerto Nuevo visitará este sábado desde las 15.30 horas a Argentino de Rosario en un encuentro que tendrá el arbitraje de Ezequiel Yasinski, según confirmó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Para el Auriazul será la oportunidad de cortar una racha de cuatro partidos sin victorias luego de las caídas ante Argentino de Merlo y Victoriano Arenas y los empates frente a Juventud Unida y Liniers. Y será ante un rival contra el que tiene grandes antecedentes inmediatos: es que el equipo de nuestra ciudad le ganó los últimos seis duelos al Salaíto, tres de ellos en territorio rosarino, incluyendo la victoria 2-0 de noviembre de 2016 con dos goles de Michel Bustamante y el histórico 7-0 de junio de 2015. Para este encuentro ante Argentino, el DT Carlos Hernández podrá volver a contar con el arquero Rodrigo Ponce De León, quien ya purgó sus dos fechas de suspensión. En tanto, en duda están los defensores Brian Aguirre, Raúl Colombo y Sergio Robles, quienes ya completaron sus respectivas rehabilitaciones de las lesiones sufridas. En cambio, Paulo Boumerá todavía no está recuperado de su desgarro, al tiempo que Alexis Merlo se sumó a la lista de bajas por el esguince de rodilla que lo obligó a dejar la cancha durante el primer tiempo del partido ante Liniers del último lunes. PRIMERA D – FECHA 11 SÁBADO - 15.30 horas: Lamadrid vs Claypole / Jonathan De Oto - 15.30 horas: Juventud Unida vs Argentino de Merlo / Ramiro Magallán - 15.30 horas: Atlas vs Central Ballester / Javier Delbarba - 15.30 horas: Argentino de Rosario vs Puerto Nuevo / Ezequiel Yasinski DOMINGO - 15.30 horas: Real Pilar vs Deportivo Paraguayo / Lucas Brumer LUNES - 15.30 horas: Liniers vs Muñiz / Agustín Knoth - 15.30 horas: Victoriano Arenas vs Lugano / Edgardo Kopanchuk MARTES - 15.30 horas: Centro Español vs Yupanqui / Gonzalo Pereira

Primera D:

Puerto Nuevo visita el sábado a Argentino de Rosario

