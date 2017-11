P U B L I C



El entrenador de Villa Dálmine analizó el empate ante Riestra. Luego del agónico gol de Renso Pérez que significó el empate de Villa Dálmine ante Deportivo Riestra, el entrenador Violeta, Felipe De la Riva, analizó con bronca lo ocurrido en el estadio Ciudad de Caseros: "El empate tiene sabor a derrota. Sentimos que dejamos dos puntos en el camino. En el primer tiempo nos deberíamos haber ido en ventaja y sin embargo nos fuimos perdiendo. Una injusticia total, porque no nos inquietaron nunca y se encontraron con el penal, mientras nosotros generamos varias llegadas. En el segundo tiempo hicimos todo para ganar. Buscamos por afuera, por adentro, con centros, con pelotas paradas… Siento que si lo empatábamos diez minutos antes, lo ganábamos", señaló en declaraciones a Fútbol con Estilo. "Por lo menos pudimos empatarlo y evitamos irnos con una sensación totalmente mala de acá", agregó el uruguayo. El DT también mostró su fastidio tanto por la sanción del penal como por la falta previa que generó la jugada que derivó en ese fallo: "Riestra es el equipo al que más penales le cobran en el fútbol argentino. Más que a River y a Boca", se quejó. A su vez, también cuestionó la actitud de Deportivo Riestra dentro del campo de juego: "Esconden pelotas, protestan todos los fallos, cometieron cientos de faltas y demoraron siempre", disparó. Igualmente, volvió a destacar el orden de sus dirigidos: "El equipo está sólido, no nos generan situaciones de gol y nos hacemos dueños de los partidos. Tenemos dos goles en contra y son de penal. Además, estamos manejando mejor el balón, teniendo más volumen de juego. Quizás nos esté faltando más contundencia", expresó. Finalmente, también se refirió al próximo compromiso de Villa Dálmine, este domingo ante Estudiantes de San Luis: "Tiene grandes jugadores. Trataremos de jugar bien y ganar. No nos sentimos menos que nadie. Hasta que no esté tranquilo con mantener la categoría, no voy a parar. Este año se van seis equipos y todavía falta mucho", concluyó.

EN ACCIÓN. EL DT, EL LUNES, DÁNDOLE INDICACIONES A BURZIO, SÁNCHEZ Y CÓRDOBA. EMPATÓ LA RESERVA Ayer por la tarde, por la séptima fecha del Torneo de Reserva del Nacional B, Villa Dálmine igualó sin goles como visitante frente a Nueva Chicago. Con este resultado, llegó a los 8 puntos en este campeonato, producto de dos victorias, dos empates y una derrota (ya quedó libre y tiene un partido pendiente frente a Quilmes). El equipo conducido por Raúl Balmaceda presentó nuevamente una alineación juvenil reforzada por los zagueros centrales Cristian González y Marcelo Tinari, quienes ya habían sido titulares en la victoria ante Los Andes. Así, los 11 de Villa Dálmine (foto) fueron: José Castellano; Cristian Enriquez, Cristian González, Marcelo Tinari, Lucas Medina; Nicolás Colombano, Leonardo Cisnero, Alfredo Dinelli, Federico González; Gastón Martiré y Francisco Nouet.

DT de Villa Dálmine:

De la Riva; ”Sentimos que dejamos dos puntos en el camino”

