El entrenador de Puerto Nuevo analizó el empate 1-1 frente a Liniers: "Siempre fuimos superiores, pero nos faltó la puntada final". En la zona de vestuarios de la cancha de Villa Dálmine, donde el lunes Puerto Nuevo igualó 1-1 como local ante Liniers, el DT Auriazul Carlos Hernández masticaba bronca por ese resultado: "No estoy para nada conforme, hicimos mérito para ganar el partido. Siempre fuimos superiores, pero nos faltó la puntada final". En ese sentido, destacó que su equipo tuvo "buen manejo" del balón. "Nos faltó profundidad, ser más claros en la última jugada, de tres cuartos de cancha para adelante. Se pudo jugar, que es lo que queríamos nosotros: jugar al fútbol. Salimos jugando de abajo, pero no pudimos ser profundos", explicó. Igualmente, con el correr de sus declaraciones, el "Bocha" le encontró un lado positivo al resultado final: "Lo importante es que seguimos sumando y seguimos mirando la parte de arriba de la tabla. El rival de hoy era un equipo que está en la pelea y que si nos ganaba se trepaba a la punta", aseguró. En cuanto a la experiencia de haber jugado en cancha de Villa Dálmine, con un terreno de juego de mayores dimensiones y en óptimo estado, el DT de Puerto Nuevo señaló: "Lo que pasa es que nosotros no entrenamos en esta cancha y por ahí se nos hizo un poco grande. Las canchas de la Primera D son muy chiquitas, entonces se da más la lucha que el juego. Acá teníamos para jugar, lo hicimos de a ratos y en otros momentos nos confundimos mucho. Dividimos mucho la pelota y ese fue el factor que no nos permitió ser tan claros". El partido ante Liniers también significó sumar dos nuevos lesionados para Puerto Nuevo: Alejandro González debió salir con un fuerte golpe en su rostro, mientras que Alexis Merlo sufrió un esguince de rodilla. "Siete lesionados en diez fechas es una barbaridad, encima sufrimos lesiones graves", se lamentó Hernández. "Y son jugadores claves. No podemos tener más mala suerte. Los otros chicos están para jugar, pero vos encontrás un funcionamiento y, de golpe, tenés que replantear todo y, por momentos, jugar a otra cosa", agregó el entrenador. Finalmente, también se refirió al choque del sábado frente a Argentino de Rosario: "Tenemos un partido muy lindo y tenemos que preparar el equipo para poder traernos los tres puntos. Si bien Argentino está mal, a veces cuando estás mal más querés sacar las uñas y eso nos puede complicar", remarcó.



DT de Puerto Nuevo:

Hernández; ”Hicimos los méritos como para ganar el partido”

