NOTICIA RELACIONADA: Voley:

La tira de inferiores del Club Ciudad está a un paso de llegar al Nivel A de la FMV Están segundas en la Tabla General de la Zona Campeonato del Nivel D2. Las categorías juveniles femeninas del Club Ciudad de Campana también están cerrando la temporada de gran manera y luego de cosechar tres victorias en la tira frente a Leloir, quedaron muy cerca de lograr el ascenso tras ubicarse en la segunda posición de la Tabla General de la Zona Campeonato del Nivel D2 a dos fechas del final. Las dirigidas por Jorgelina Allegri, Eliana Cepernic y Marianella Reinatti suman 115 unidades y están a dos del líder Sociedad Alemana de Villa Ballester (117), mientras que le llevan siete de diferencia al tercero, CITES (108), nueve al cuarto, Muñiz (106) y diez al quinto, Leloir (105). Justamente, Leloir fue el último rival de las chicas Tricolores el pasado sábado, en una jornada en la que Ciudad de Campana se impuso 2-1 en Sub 13, 3-1 en Sub 17 y 3-0 en Sub 21. En cambio, cayó 3-0 tanto en Sub 15 como en Sub 21. Los próximos compromisos para las Tricolores serán como locales: este sábado 11, las categorías Sub 19 y Sub 21 reciben a CITES por los partidos reprogramados de la 10ª fecha, mientras que el domingo 12 toda la tira recibe a Muñiz desde las 10 de la mañana por la 13ª fecha.

Vóley:

Las chicas también se acercan a su ascenso

