La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 10/nov/2017 Jornada de protesta contra los recortes en el INTA







La convocó el gremio mayoritario de la entidad agropecuaria estatal, APINTA, ante la posibilidad de que recorten 750 puestos de trabajo en la institución. En la Estación Experimental Agropecuaria Delta acompañarán la medida. APINTA, la Asociación de Personal del INTA, gremio mayoritario de los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, convocó a sus 49 seccionales a realizar para este viernes a las 11 horas "una jornada nacional de lucha en defensa de los puestos de trabajo y del INTA", según informó en un comunicado. El gremio se declaró en estado de alerta y movilización general tras la difusión de una serie de informaciones que afectarían la continuidad de los puestos y líneas de trabajo sustanciales del instituto. Dos son los ejes centrales que preocupan a la entidad gremial: por un lado, el informe elaborado por el Ministerio de Modernización según el cual la dotación actual está excedida en 750 personas (lo que equivale a más de un 10% de la dotación total) y, por el otro, las previsiones de presupuesto para 2018, a partir de lo presentado al Congreso Nacional, en el que faltan 300 millones de pesos para alcanzar el volumen que permitiría al INTA funcionar normalmente. Respecto al primer punto, APINTA rechazó el informe de Modernización y apoya la propuesta de las autoridades del INTA a ese Ministerio de realizar un nuevo trabajo de análisis contemplando las particularidades de las distintas unidades del INTA en los diversos territorios. Esa propuesta partió de Amadeo Nicora y Mariano Bosch, presidente y vicepresidente del INTA, quienes expresaron a Modernización su desacuerdo con la metodología utilizada "para estimar la dotación ideal de personal del INTA, dadas las complejidades particulares de este organismo que desarrolla sus actividades en todo el territorio nacional, en más de 30 cadenas agroalimentarias y en contextos tan diversos ambiental y socialmente". En cuanto al aspecto presupuestario, el gremio demanda un aumento de 600 millones en el Presupuesto 2018 en el que permitan "no sólo garantizar el normal funcionamiento sino realizar inversiones clave para la seguridad de sus trabajadores, tales como reposición de vehículos o instrumental de laboratorio actualmente obsoleto". "Además de estos ejes, resultan extremadamente preocupantes informaciones de la prensa de los últimos días respecto a la derogación del régimen previsional especial para los investigadores científicos Ley 22.929 (que alcanza actualmente al personal del INTA) así como los trascendidos de funcionarios que abordan la reestructuración de organismos descentralizados como el INTA o el Senasa. `Reestructuración` es un término que resuena fuerte en la memoria institucional del instituto, ya que en los años 90 fue el término que significó en lo concreto una reducción del 20% del personal y el cierre de agencias de extensión rural en distintos puntos del país", finalizó la nota difundida entre la prensa.

En la Estación Experimental Agropecuaria Delta acompañarán la medida. En el INTA del Delta también podría haber despidos Se desplegarán pasacalles y consignas aludiendo el recorte que planea el Gobierno. En Campana se prevén una serie de diversas acciones para visibilizar el malestar de los trabajadores del INTA Estación Experimental Agropecuaria Delta. "Primeramente, una de las acciones es hacer público los reclamos, sacarlos en los medios. Estamos tratando también de sacarlos en medios de comunicación de la isla. Después estuvimos repartiendo folletos, y pegando carteles en la balsa que es la comunicación entre el continente y la isla. Y encargamos unos pasacalles en la zona de Otamendi y en la balsa", preciso Valeria Chamorro, secretaria de Acción Social de la seccional "Delta del Paraná de APINTA". Además, señaló que hoy se hará una "reunión informativa" con "todo el personal, no solo el agremiado". Con anterioridad a estas protestas, los sindicalistas fueron en septiembre a hablar con el Director de Islas municipal, Juan Carlos Pandiani, "donde le manifestamos por el presupuesto y las vacantes que se generarían y que no se cubrirían". Pero a partir de las reformas que planearía el gobierno nacional, habría cerca de 130 trabajadores que sobran en el INTA Delta. "Somos una experimental pequeña de 50-60 personas, pero en los ajustes de los `90 las que más se afectaron fueron las experimentales más chicas", recordó la gremialista.







