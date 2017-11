La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 10/nov/2017 Alumnos de la Escuela Secundaria Nº 1, varados en Concepción del Uruguay







En un control, Gendarmería detectó una falla en el micro y secuestró el vehículo. Los jóvenes y sus acompañantes, quienes compartían un viaje educativo, quedaron a la espera de una respuesta en la terminal de esa localidad entrerriana. Una delegación de 35 alumnos de la Escuela Secundaria Nº 1 "Rene Favaloro" de nuestra ciudad, junto a docentes y acompañantes, se encontraba anoche varada en la terminal de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) luego de que Gendarmería Nacional decidiera incautar por un desperfecto el colectivo en el que regresaban a Campana después de visitar el Palmar de Colón. "Fuimos de excursión y todo fue bien. No hubo inconvenientes y pasamos un día hermoso. Cuando regresábamos, cerca de las 15 horas, dejó de funcionar el tacómetro del micro. Lamentablemente esto puede suceder, pero parece que a los señores gendarmes no les interesa", contó una docente en diálogo con el portal de noticias 03442.com.ar de dicha localidad entrerriana. "Lo cierto es que en un control sobre la ruta, vieron este inconveniente y constataron que el tacómetro había funcionado bien hasta hacía unos pocos minutos, no era que ya salimos con ese desperfecto. Tratamos de dialogar pero no pasó nada y desde la ruta nos trajeron custodiados hasta la Terminal, donde nos hicieron bajar las cosas y secuestraron la unidad. Estamos tirados en este lugar desde las 5 de la tarde y ya son las 9 de la noche. Pedimos custodia y dijeron que iban a mandar a la Policía, pero no lo hicieron", agregó indignada la docente, de acuerdo a lo reproducido por el sitio web. "No se trata de un tour de compras ni de una barra de fútbol, somos estudiantes, padres y docentes. Lo que sucedió fue un desperfecto y si bien pueden hacer la multa que corresponda, deberían tener consideración", señaló en esa misma línea un padre que acompañó a los alumnos. "Tenemos 35 menores tirados con sus cosas en un pasillo. Hay padres desde Campana que están llamando preocupados por la demora y encima no sabemos cuándo vendrán a buscarnos para seguir viaje de regreso. No se puede actuar de esta manera. Esto es lamentable", concluyó en declaraciones al sitio 03442.

LOS 35 ALUMNOS Y SUS ACOMPAÑANTES QUEDARON ESPERANDO EN LA TERMINAL DE CONCEPCION DEL URUGUAY (FOTO: WWW.03442.COM.AR).



