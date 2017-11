Juegan esta noche, desde las 21.30 en el gimnasio de Chiclana 209. El Tricolor busca recuperarse de la caída en Ensenada. Esta noche, desde las 21.30 horas, Ciudad de Campana estará recibiendo la visita de Sportivo Pilar por la novena y anteúltima fecha de la primera fase del Torneo Provincial de Clubes 2017/18. El equipo Tricolor llega a este encuentro luego de caer como visitante por 78-73 ante Astillero Río Santiago. De esa manera, su registro quedó en tres victorias y cinco derrotas en ocho presentaciones, por lo que fue superado en las posiciones de la Zona 3 por Sportivo Pilar (4-4), que en la fecha anterior sorprendió 71-69 como local a Somisa de San Nicolás. Los dirigidos por Fabián Timmis buscarán una victoria que les permita crecer en la tabla general y contar con un mejor arrastre para la segunda fase, cuando los 20 equipos participantes de este Provincial se reordenen en cuatro nuevas zonas de acuerdo a su posicionamiento en la general de la primera fase. Luego de este compromiso, el CCC recibirá la semana próxima a Regatas de San Nicolás por la última fecha de esta primera etapa de la competencia. RESULTADOS FECHA 8 Zona 1: Independiente (Tandil) 77-66 Racing (Olavarría); Sarmiento (Coronel Suarez) 90-72 Estrella (Bahía Blanca). Zona 2: Gimnasia y Esgrima (Pergamino) 85-70 Ciudad de Saladillo; Juventud Unida (Cañuelas) 91-81 Hogar Social (Berisso). Interzonal 1-2: Los Indios (Junín) 80-65 Unión y Progreso (Tandil) Zona 3: Astillero Río Santiago (Ensenada) 78-73 Ciudad de Campana; Sportivo Pilar 71-69 Somisa (San Nicolás). Zona 4: Atenas (La Plata) 84-52 Defensores Unidos (Zárate); Colón (Chivilcoy) 78-55 Defensores de Belgrano (Villa Ramallo). Interzonal 3-4: Independiente (Zárate) 74-98 Regatas (San Nicolas). POSICIONES Zona 1: 1) Sarmiento de Coronel Suárez (7-1), 15 puntos; 2) Racing de Olavarría (4-4), 12 puntos; 3) Independiente de Tandil (4-4), 12 puntos; 4) Estrella de Bahía Blanca (4-4), 12 puntos; 5) Unión y Progreso de Tandil (2-6), 10 puntos. Zona 2: 1) Gimnasia de Pergamino (8-0), 16 puntos; 2) Los Indios de Junín (4-4), 12 puntos; 3) Juventud Unida de Cañuelas (4-4), 12 puntos; 4) Ciudad de Saladillo (2-6), 10 puntos; 5) Hogar Social de Berisso (1-7), 9 puntos. Zona 3: 1) Somisa de San Nicolás (6-2), 14 puntos; 2) Regatas de San Nicolás (6-2), 14 puntos; 3) Sportivo Pilar (4-4), 12 puntos; 4) Ciudad de Campana (3-5), 11 puntos; 5) Astillero Río Santiago (3-5), 11 puntos. Zona 4: 1) Atenas de La Plata (8-0), 16 puntos; 2) Defensores Unidos de Zárate (5-3), 13 puntos; 3) Independiente de Zárate (2-6), 10 puntos; 4) Colón de Chivilcoy (2-6), 10 puntos; 5) Defensores de Villa Ramallo (1-7), 9 puntos. PARTIDOS FECHA 9 Zona 1: Estrella (Bahía Blanca) vs Unión y Progreso (Tandil); y Racing (Olavarría) vs Sarmiento (Coronel Suarez). Zona 2: Hogar Social (Berisso) vs Los Indios (Junín); Ciudad de Saladillo vs Juventud Unida (Cañuelas). Interzonal 1-2: Independiente (Tandil) vs Gimnasia y Esgrima (Pergamino). Zona 3: Regatas (San Nicolás) vs Somisa (San Nicolás); Ciudad de Campana vs Sportivo Pilar. Zona 4: Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) vs Independiente (Zárate); Defensores Unidos vs Colón (Chivilcoy). Interzonal 3-4: Astillero Río Santiago (Ensenada) vs Atenas (La Plata).

POTENCIA. EL PIVOT MAURO CORVALÁN HA SIDO UNO DE LOS JUGADORES MÁS REGULARES DEL TRICOLOR EN ESTE IRREGULAR ARRANQUE QUE HA TENIDO EL CCC EN EL PROVINCIAL.



Básquet:

Ciudad de Campana recibe a Sportivo Pilar por el Provincial

