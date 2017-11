La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 10/nov/2017 Encuentros peronistas:

Unidad Ciudadana estuvo representada en la reunión convocada por Armesto







Carla Navazzotti asistió en representación de su agrupación, Jovenes Peronistas Campanenses, y de UC, espacio dentro del que participó como candidata en las últimas elecciones. La joven consideró que la unidad del peronismo "no es imposible". La excandidata a concejal por Carla Navazzotti salió a aclarar que su participación en la reunión convocada por el giroldismo del pasado lunes fue como integrante del frente Unidad Ciudadana. "Estuve en representación de mi agrupación, Jovenes Peronistas Campanenses, y como parte de Unidad Ciudadana", el frente con el cual buscó un lugar en el HCD en las pasadas elecciones. La explicación de Navazzotti se da luego de que Alberto Armesto lamentará la ausencia de UC en el encuentro. En realidad, se refería a la facción que llevó como candidato a Rubén Romano en sus internas y que tiene como referentes locales a Soledad Calle y Oscar Villarreal. En diálogo con La Auténtica Defensa, Navazzotti consideró que la unidad del peronismo "no es imposible" aunque "puede ser que sea difícil". "Si nos focalizamos en que tenemos un enemigo en común, imposible no es nada. Será cuestión de resolverlo en estas reuniones, y si no hay acuerdo iremos a internas y los afiliados decidirán y quién pierda acompañará", manifestó.

CARLA NAVAZZOTTI FUE CANDIDATA A CONCEJAL EN LAS ÚLTIMAS ELECCIONES LEGISLATIVAS.



