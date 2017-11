Es un tipo de infección de la piel. Afecta la capa superior de la piel y los ganglios linfáticos locales. Causas: - La erisipela generalmente es causada por las bacterias estreptococos del grupo A. Esta infección puede afectar tanto a niños como a adultos. Algunas afecciones que pueden llevar a erisipela son: - Un corte en la piel - Problemas con el drenaje a través de las venas o el sistema linfático - Llagas cutáneas (úlceras) Síntomas: - La mayoría de las veces, la infección se presenta en las piernas o brazos. También puede presentarse en la cara y el tronco. - Los síntomas de erisipela pueden incluir: Fiebre y escalofrío. Úlcera cutánea con un borde definido y elevado. A medida que la infección se extiende, hay mucho dolor, enrojecimiento, hinchazón, y ampollas cálidas en la piel Pruebas y exámenes: - La erisipela se diagnostica con base en la apariencia de la piel. Generalmente no se necesita una biopsia de piel. Tratamiento: - Los antibióticos se usan para eliminar la infección. Si la infección es grave, es posible que sea necesario administrarlos por vía intravenosa (IV). - Las personas que tengan episodios repetitivos de erisipela pueden necesitar antibióticos por períodos prolongados. Expectativas (pronóstico) - Con tratamiento, el pronóstico es bueno. A la piel le puede tomar unas cuantas semanas retornar a la normalidad y es común que se presente descamación. Posibles complicaciones - En algunas ocasiones, las bacterias que causan la erisipela pueden viajar hasta la sangre. Esto ocasiona una afección denominada bacteriemia. Cuando esto sucede, la infección puede diseminarse a las articulaciones, los huesos y las válvulas cardíacas. Otras complicaciones incluyen: - Retorno de la infección - Shock séptico (una peligrosa infección en todo el cuerpo) Cuándo contactar a un profesional médico - Llame a su proveedor de atención médica si tiene una úlcera cutánea y otros síntomas de erisipela. Prevención - Mantenga la piel sana evitando la piel seca y previniendo cortaduras y raspaduras, lo cual puede reducir el riesgo de sufrir erisipela. Nombres alternativos - Infección por estreptococos - erisipela; Infección estreptocócica - erisipela; Celulitis - erisipela Referencias Bryant AE, Stevens DL. Streptococcus pyogenes. In: Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ, eds. Mandell, Douglas, and Bennett´s Principles and Practice of Infectious Diseases, Updated Edition. 8th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2015:chap 199. Patterson JW. Bacterial and rickettsial infections. In: Patterson JW, ed. Weedon´s Skin Pathology. 4th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Churchill Livingstone; 2016:chap 23. Fuente: MedinePlus



