La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 10/nov/2017 Puerto Nuevo:

Tras el empate ante Liniers, el goleador de Puerto Nuevo se refirió al presente del Auriazul y también sobre al rival de mañana, Argentino (R). Con 19 años y después de su experiencia en las inferiores de Villa Dálmine, donde apenas tuvo un puñado de entrenamientos en Primera División, el juvenil Germán Águila pasó a préstamo a Puerto Nuevo. Y aunque la adaptación a la Primera D no es para nada sencilla, el delantero está rindiendo y respondiendo con goles a la confianza que recibió de parte del entrenador Carlos Hernández. Incluso, el pasado lunes ante Liniers marcó su quinto gol con la camiseta Auriazul y está a solo dos de Gastón Scisci (Argentino de Merlo), máximo artillero de la divisional. Sin embargo, en el análisis del empate frente a Liniers, "Pol" fue autocrítico: "Creo que faltó un poquito de efectividad en las chances que tuvimos, no las supimos aprovechar. Yo tuve una que tendría que haber definido de primera pero no lo hice", señaló en referencia a la acción que se dio en la continuidad del remate de Pablo Godoy que se estrelló en el travesaño, cuando Gustavo Roldán le bajara la pelota al corazón del área tras el rebote en el horizontal. Más allá de esa situación y la falta de contudencia, Águila se mostró conforme con lo realizado por Puerto Nuevo ante La Topadora de Villegas: "Hicimos buen papel para llevarnos los tres puntos, pero no se dio. Liniers venía bien y siempre sumar contra equipos grandes es positivo. Hoy demostramos que juguemos como juguemos somos fuertes en todas las líneas". En cuanto a la posibilidad de jugar en el estadio de Villa Dálmine como ocurrió ante Liniers, el juvenil delantero comentó: "Nos sentimos mejor acá, porque nos acompaña para nuestro juego. Por ahí en la cancha de Puerto Nuevo no rueda bien la pelota y eso nos dificulta hacer lo que hoy hicimos. Si seguimos haciendo de local acá serán más los partidos que ganemos que los que perdamos". El próximo compromiso de Puerto Nuevo será mañana sábado frente a Argentino de Rosario en condición de visitante. "Nosotros preparamos todos los partidos por igual. Argentino de Rosario viene golpeado y vamos a tratar de darle otro golpe para que no despegue, sobre todo porque nosotros queremos volver a meternos en zona de Reducido". Finalmente, Águila explicó que ésa es la meta que se puso el plantel para esta temporada: "Nos pusimos como objetivo entrar al Reducido y partido tras partido estamos haciendo méritos como para entrar. Creo que nos merecemos estar más arriba, pero no nos están acompañando algunos resultados ni las lesiones que estamos sufriendo. Pero soy optimista, ya vamos a entrar".

